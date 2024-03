Jett Lawrence (HRC): Rekord von Ken Roczen egalisiert 20.03.2024 - 15:35 Von Thoralf Abgarjan

Jett Lawrence gewann das Triple Crown Event von Indianapolis

Bis zum 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Indianapolis war Ken Roczen der einzige Fahrer in der Geschichte der Triple Crown Events, der alle 3 Rennen gewinnen konnte. Nun hat Jett Lawrence (Honda) nachgezogen