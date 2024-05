Jo Shimoda (Honda): Erster Saisonsieg in Denver

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der japanische HRC Werksfahrer Jo Shimoda den 9. Lauf der US Westküstenmeisterschaft in Denver. Vor dem Finale in Salt Lake City bleibt es an der Tabellenspitze weiterhin spannend.

9. Lauf der US Westküstenmeisterschaften im Field at Mile High von Denver: Der in der Meisterschaft führende Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire legte im kombinierten Qualifying die Bestmarke vor. Den zweiten Vorlauf beendete er auf Rang 2 hinter Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen. Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda gewann den ersten Vorlauf, zog im Finale auch den Holeshot und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze.

Die beiden Titelaspiranten Levi Kitchen und RJ Hampshire standen am Startgatter direkt nebeneinander. Im Startgedränge blieb Kitchen mit den Verschlüssen seiner Rennstiefel an einem anderen Bike hängen, so dass er das gesamte Rennen über mit offenem linken Stiefel agieren musste. Trotz dieses Handicaps konnte der Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer die Lücke zu Leader Jo Shimoda schließen und ihn kurz vor dem Ziel sogar noch attackieren. Am Ende holte Shimoda mit einem Vorsprung von 0,6 Sekunden seinen ersten Finalsieg der Saison.

Mit Levi Kitchen auf P2 und RJ Hampshire auf Rang 3 kann es vor dem Finale in Salt Lake City in einer Woche nicht enger zugehen, denn beide Piloten liegen punktgleich an der Tabellenspitze. Jordon Smith (Yamaha) beendete das Finale von Denver hinter seinem Teamkollegen Nate Thrasher auf Rang 5. Smith und Shimoda haben mit 21 bzw. 23 Punkten Rückstand zur Spitze nur noch theoretische Chancen auf den Titelgewinn.

Ergebnis 250 SX West, Denver:

1. Jo Shimoda (J), Honda

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

4. Nate Thrasher (USA), Yamaha

5. Jordon Smith (USA), Yamaha

6. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

7. Cole Thomson (USA), Yamaha

8. Robbie Wageman (USA), Yamaha

9. Talon Hawkins (USA), KTM

10. Julien Beaumer (USA), KTM

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 9:

1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 186 Punkte

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 186, (-0)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 165, (-21)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 163, (-23)

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 121, (-65)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 118, (-68)

7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 107 (-79)

8. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 102, (-84)

9. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 93, (93)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 88, (-98)