Jett Lawrence (HRC) über das Lob von Herlings (KTM)

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings macht keinen Hehl daraus, dass er Jett Lawrence für das größte Cross-Talent der Gegenwart hält. Der Australier äußerte sich nun auch in der Pressekonferenz selbst zum Thema.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings äußerte sich bereits mehrfach über das außergewöhnliche Talent von Jett Lawrence. «Eigentlich bin ich froh, dass ich nicht gegen ihn im Wettkampf antreten muss», sagte er am Rande des diesjährigen Vorsaisonrennens im Hawkstone Park.

«An meinen guten Tagen, wie im Jahre 2018, hätte ich sein Tempo vielleicht mitgehen können. Er ist für mich der schnellste Typ überhaupt, sowohl im Supercross als auch im Motocross. Ich habe mit ihm auf Instagram gechattet und nur gesagt, welch großen Respekt ich vor seiner Leistung habe. In seinem Alter so schlau und gut zu sein, ist wirklich beeindruckend.»

Nach seinem 7. Saisonsieg in Philadelphia wurde HRC-Werksfahrer Jett Lawrence in der Pressekonferenz gefragt, wie er selbst über die lobenden Worte von Jeffrey Herlings denkt. «Es ist auf jeden Fall cool, das von einer Ikone wie ihm zu hören», erklärte der Australier. «Er hat in der MXGP viel gewonnen. Es ist cool, dass er das sagt, aber ich glaube das immer noch nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, dass ich mir meinen Platz in dieser Riege erst noch verdienen muss. Es gibt hier immer noch sehr viele schnelle Jungs mit sagenhaftem Speed. Aber ich nehme das Kompliment gerne an, weil man das nicht alle Tage bekommt! Es ist wirklich cool zu hören.»