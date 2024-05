Triumph: Nächster Meilenstein im US-Supercross

Triumph-Pilot Jalek Swoll schaffte beim Supercross in Philadelphia den nächsten Meilenstein für die britische Kult-Marke, die erst in diesem Jahr in die Motocross- und Supercross-Szene eingestiegen ist.

Die Edelmarke Triumph hat in den USA den nächsten Meilenstein im Offorad-Sektor gesetzt. Nachdem in der WM der dänische MX2-Motocrosser Mikkel Haarup schon auf dem Podium gestanden war, gelang Jalek Swoll zuletzt beim Supercross-Event in Philadelphia der erste Sieg für die Marke in einem Heat-Race. Der 23-Jährige aus Florida verwies dabei Tom Vialle (Red Bull-KTM) – der im Finish noch aufkam – und Max Anstie auf die Plätze.

Im Finale fuhr Swoll dann nach einem ausgezeichneten Start auf der dritten Position lange auf Podiumskurs. Dann nahm der Farbige jedoch zu viel Risiko und kam nur als Achter ins Ziel. Der Triumph-Pilot sprang in Runde 15 zu weit in die Sandsektion hinein, verlor dabei die Kontrolle und räumte Hammaker und sich selbst mit ab.

In der Analyse schwang bei Swoll daher auch etwas die Enttäuschung über das Finale mit. «Es war insgesamt ein guter Tag. Jeder Sieg ist ein großer Schritt für mich, da ich schon lange nicht mehr gewonnen habe», erklärte Swoll. «Ich hatte dann ein gutes Finale, fuhr das ganze Rennen über auf dem Podiumsplatz.»

Swoll holte sogar zum Zweiten auf. Zu seinem Angriff gegen Seth Hammaker (Kawasaki) sagt Swoll: «Zwei Runden vor dem Ende habe ich das Manöver für Platz 2 versucht. Die Chance war 50/50 und es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich würde nicht sagen, dass es zu hart war, weil er mich gesehen hat. Aber hey, es ist einfach nur eine Sache im Rennsport.»

Sein Fazit: «Wir waren den ganzen Tag vorn mit dabei und ich bin dafür stolz auf mich. Wir werden weiter kämpfen und es in Salt Lake City wieder versuchen.»

In der Supercross-Tabelle der 250er-Ostküste belegt Swoll aktuell Rang mit 103 Punkten Rang 8. In Utah schlägt die Ostküsten-Serie dann am 11. Mai auf.

Supercross Philadelphia 250 SX East:

1. Max Anstie (GB), Honda

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Daxton Bennick (USA), Yamaha

5. Chance Hymas (USA), Honda

6. Coty Schock (USA), Yamaha

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

8. Jalek Swoll (USA), Triumph

9. Preston Boespflug (USA), Suzuki

10. Gage Linville (USA), GASGAS

…

DNS: Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

Tabellenstand nach Runde 8:

1. Tom Vialle (F), KTM, 158 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 143, (-15)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 116, (-42)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 121, (-37)

5. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 120, (-38)

6. Max Anstie (GB), Honda, 119, (-39)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 106, (-52)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 103, (-55)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 101, (-57)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 87, (-71)

…

40. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-156)