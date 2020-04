FIA benennt deutsche Firma als Hybridlieferanten

FIA kündigt eine Reihe von technischen Motorfunktionen an, um die Kosten zu senken, Compact Dynamics zum exklusiven Lieferanten für Hybridausrüstung benannt.

Der FIA-Weltrat hat am Dienstag, 31. März, die Ernennung von Compact Dynamics zum exklusiven Lieferanten von Hybridausrüstung für die Rallye-Weltmeisterschaft 2022-2024 für die neuen Fahrzeuge der Rally1-Klasse sowie Bestimmungen für die motortechnischen Vorschriften der Kategorie zur Beibehaltung des gleichen Basismotors wie aktuell genehmigt, aber mit Maßnahmen zur Reduzierung der laufenden Kosten und Entwicklung.

Compact Dynamics wurde als exklusiver Lieferant der Hybridausrüstung für die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft im Rahmen eines Dreijahresvertrags ab 2022 bestätigt, der speziell für die Rally1-Klasse gilt. Die Ernennung des Unternehmens wurde diese Woche von einem E-Votum des FIA World Motor Sport Council genehmigt und folgt einem detaillierten Ausschreibungsverfahren. Das Ziel der Auswahl eines einzelnen Lieferanten bestand insbesondere darin, die Kosteneffizienz zu verbessern, sportliche Gerechtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, das bestmögliche Produkt zu garantieren und die Förderung der Meisterschaft zu unterstützen.

Compact Dynamics, ein Tochterunternehmen der Schaeffler-Gruppe, mit Sitz in Starnberg (Bayern) entwickelt und fertigt seit mehr als 30 Jahren elektrische Hochleistungsantriebe und Leistungselektronik. Die Systeme werden bereits in der Formel 1, WEC und Formel E eingesetzt. Das Unternehmen wird nun sein technisches Know-how in die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft mit der Aufgabe einbringen, die Hybrid-Kits zu produzieren und an die in der Kategorie Rally1 teilnehmenden Teams zu liefern.

Darüber hinaus wurde eine Reihe wichtiger technischer Merkmale in Bezug auf die Motor- und Fahrgestell-Joker genehmigt, damit sich die Teams auf das Jahr 2022 vorbereiten können. Diese Reihe von Maßnahmen basiert auf denselben Vorschriften und demselben Basismotor (Global Race Engine/GRE-Motor) wie aktuelle Fahrzeuge und zielt darauf ab, die Entwicklungs-, Herstellungs- und Betriebskosten des neuen Motors zu senken und die Leistungskonvergenz zu unterstützen. Dies beinhaltet kein Frischluftventil für ALS, einen vereinfachten Turbo, eine Reduzierung der Anzahl der Motoren pro Jahr und viele Teile, die in den aktuellen Spezifikationen eingefroren sind.

FIA-Rallye-Direktor Yves Matton kommentierte: «Die Rallye1 gewinnt vor ihrem Start im Jahr 2022 weiter an Fahrt. Nach der Genehmigung der technischen Vorschriften für diese neue Klasse bei der letzten Sitzung des Weltrats vor einigen Wochen freuen wir uns sehr, Compact Dynamics ab 2022 als exklusiven Lieferanten von Hybridausrüstung bekannt zu geben, was das Ergebnis einer strengen Analyse ist und Bewertung der verschiedenen Vorschläge, die bei den FIA-Abteilungen eingegangen sind. Ich bin überzeugt, dass Compact Dynamics eine Fülle von Erfahrungen in das Programm einbringen wird. Darüber hinaus ermöglichen uns die gestern genehmigten Maßnahmen neben einem vereinfachten Prozess eine Kostensenkung sowohl bei den Entwicklungs- als auch bei den jährlichen Wartungskosten.»