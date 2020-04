Die Arbeit für die WM 2022 kann forciert werden

Mehr als eine Woche, nachdem die FIA das deutsche Unternehmen Compact Dynamics als Alleinhersteller der Hybrideinheit benannt hat, haben die Teams ihre Arbeit für die Rallye-Weltmeisterschaft forciert.

Nun können Hersteller mit der Firma Compact Dynamics Informationen und Eindrücke austauschen und zusammenarbeiten. Das in Starnberg ansässige Unternehmen ist für das Hybridelement der neuen Autos verantwortlich, das 2022 erwartet wird. Wenn einige wie Hyundai den ersten Rollout am Ende der Saison den ersten Rollout auch geplant haben, wird alles wegen der aktuellen Pandemie auf den Anfang der nächsten Saison verlegt werden müssen.

Tom Fowler, der technische Direktor von Toyota Gazoo Racing, freut sich, dass nun endlich Klarheit besteht: «Es ist gut, dass die Entscheidung getroffen wurde. Im Moment können wir mit der Arbeit weitermachen und für 2022 alles entwickeln.»

Richard Millener, Direktor des M-Sport-Teams, begrüßt die derzeitige Vereinbarung zwischen den Herstellern. «Das wirklich Positive dabei ist, dass jetzt alle Teams zusammenarbeiten. Wir gehen alle in die gleiche Richtung. Es wäre großartig zu sehen, wie alle in dieser Zeit von nun an arbeiten. Sobald wir aus dieser Krise heraus sind, werden wir zurückkommen und die Zeit zwischen der Leitung für die aktuellen Teams und der Arbeit am Auto 2022 teilen.»