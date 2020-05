Deutschland 2002: Loeb gewinnt deutsche WM-Premiere

Erster Sieg für Sébastien Loeb bei der deutschen Premiere 2002 in der Rallye-Weltmeisterschaft, die einheimischen Spitzenfahrer patzten beim ersten WM-Heimspiel.

Die deutsche Rallye-WM-Premiere endete mit dem ersten WM-Triumph des Elsässers Sébastien Loeb im Citroën Xarsa WRC. Nach 22 Prüfungen verwies der Citroen-Pilot Loeb den britischen Weltmeister Richard Burns (Peugeot 206 WRC) um 14,3 Sekunden auf den Ehrenrang. Dritter wurde der Finne Marcus Grönholm, der im zweiten Peugeot 1:19,1 Minuten zurücklag.

Grönholm baute nach dem 10. von 14 WM-Läufen seine Tabellenführung 2002 auf 51 Punkten aus und lag 18 Zähler vor dem Schotten Colin McRae, der im Ford Focus Vierter wurde. Bei den Marken steuerte Peugeot mit 115 Punkten auf den dritten WM-Titel zu und vergrößerte seinen Vorsprung auf 34 Zähler zum Zweiten Ford.

Deutsche Stars im Aus

Von den deutschen Spitzenfahrern, die sich beim WM-Heimspiel gute Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung ausrechneten, sah keiner das Ziel am Sonntagnachmittag in Trier. Der vierfache deutsche Meister Matthias Kahle blieb schon am ersten Tag mit gebrochener Motoraufhängung am Werks-Skoda Octavia liegen. Armin Schwarz überschlug sich zu Beginn der zweiten Etappe auf dem Nato-Übungsplatz Baumholder mit seinem Hyundai Accent mehrfach und zog sich eine Rippenfraktur zu. Europameister Armin Kremer verschrottete zu Beginn des Finaletappe seinen Ford Focus WRC. Bestes deutsches Team wurden die bayerischen Privatfahrer Herrmann und Sebastian Gaßner (Surheim), die im serienahen Mitsubishi Carisma auf Rang 13 (Rückstand: 24:03,6 Minuten) ins Ziel kamen.

Vom Start weg diktierten die Piloten des großen französischen Automobilkonzerns PSA den ersten deutschen WM-Lauf. Nach der Peugeot-Führung von Burns und Grönholm setzte sich Loeb auf der dritten Prüfung an die Spitze. Bis zur letzten Prüfung verfolgten die 225 000 Zuschauer, so die Angaben des veranstaltenden ADAC, das Spitzen-Duell zwischen Loeb und Burns. Letztlich aber sicherte sich der junge Elsässer Loeb, dem in Monte Carlo sein Sieg am grünen Tisch aberkannt worden war, seinen ersten WM-Triumph. «Bis zum Schluss musste ich volles Tempo gehen, weil Richard Burns hart attackierte. Es war bei dieser äußerst schwierigen Rallye ein hart erkämpfter Sieg, über den ich mich riesig freue», erklärte Loeb mit einem strahlenden Lächeln im Ziel vor der Porta Nigra in Trier. Es sollten später noch acht weitere Volltreffer in Südwestdeutschland folgen.

«Wir haben bei der ADAC-Rallye Deutschland vier Tage lang hervorragenden Rallyesport geboten», zog der ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk ein erstes Fazit aus dem deutschen WM-Debüt. «Ich kann guten Gewissens sagen; Unsere Bilanz ist positiv, wir haben die Feuertaufe bestanden. Der Ansturm der Fans war leider nicht immer zu bewältigen und führte partiell zu Problemen. Das ist bei einer auch nie 100-prozentig auszuschließen. Wir werden daran arbeiten, um im nächsten Jahr für einen noch reibungsloseren Ablauf zu sorgen Wir freuen uns schon auf die ADAC-Rallye Deutschland am 29. Juli 2003.»