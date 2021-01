Auch Rallye Arctic unter Ausschluss der Öffentlichkei

Auch bei der finnischen Rallye Arctic, die in diesem kurzfristig neu in den Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft Ende Februar 2021 aufgenommen wurde, bleiben die Zuschauer ausgesperrt.

Auch die Rallye Arctic in Lappland am Polarkreis findet von 26. bis 28. Februar 2021 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die alarmierende Situation wegen der Corona-Pandemie und die hieraus erfolgten behördlichen Sicherheitsauflagen zwingen den Veranstalter zu solchen Maßnahmen. Die Rallye Arctic ist damit seit Estland Anfang September 2020 die sechste Rallye in Folge, bei der keine Zuschauer aus gesundheitlichen Vorbeugemaßnamen erlaubt sind.

Die Arctic Rally, die Ende Februar (26.-28. Februar) als Ersatz für Schweden in den Kalender aufgenommen wurde, wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte zur Weltmeisterschaft gewertet. Leider wird das Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft in einem ganz besonderen Kontext stattfinden. Die zuständigen Behörden machen zu Auflage, dass Zuschauer bei dieser Winterrallye am Polarkreis nicht zugelassen werden.

«Angesichts der Situation mit dem Covid-19 wird die Arctic Rally ohne Zuschauer auskommen», heißt es im Twitter-Account des Veranstalters. «Das Wichtigste ist, sicher und gesund zu bleiben. Und wenn Sie nicht zu uns kommen können, kommen wir zu Ihnen!».

Der Saisonauftakt in Monte-Carlo fand ebenfalls hinter verschlossenen Türen statt. Und weitere Läufe könnten unter diesen Umständen folgen.