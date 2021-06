Kenia: Toyota festigt mit Doppelsieg seine Dominanz

Toyota ist in diesem Jahr stärker denn je, beim sechsten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kenia feiert Toyota mit Sébastien Ogier und dem starken Takamoto Katsuta den vierten Doppelsieg 2021.

Sébastien Ogier und Co-Pilot Julien Ingrassia legten eine hervorragende Aufholjagd hin und holten ihren vierten Sieg bei sechs Läufen und bauten ihre Tabellenführung aus, während Takamoto Katsuta mit seinem ersten WRC-Podium überhaupt einen Doppelsieg für den Toyota Yaris WRC holte.

Die Veranstaltung wurde ihrem Ruf als extrem anspruchsvolle Rallye gerecht, bei der viele Teams am Wochenende Schwierigkeiten hatten. Ogier wurde am Freitag Gesamtsiebter und lag mehr als zwei Minuten hinter der Führung, nachdem er sich am Freitagmorgen ein Problem eingefangen hatte, stürmte aber wieder durch das Feld. Vor dem letzten Tag, der aus fünf kurzen, aber sehr anspruchsvollen Prüfungen bestand, war er Gesamtdritter. Schon auf der ersten Tagesprüfung geriet der führende Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) in Schwierigkeiten und musste aufgeben, womit Katsuta die Führung übernahm und Ogier auf Rang zwei aufrückte. Nach der dritten Tagesentscheidung lagen sie zeitgleich vorne. Ogier holte seinen siebten Etappensieg des Wochenendes und fuhr damit nach vorn, bevor der Doppelsieg, der vierte für Toyota in dieser Saison, in der Power Stage am Ende der Rallye gesichert wurde. Der Sieg ist der neunte für Toyota in der Geschichte der Safari Rallye.

Mit zwei zusätzlichen Bonuspunkten in der Power Stage liegt Ogier in der Meisterschaft nun 34 Punkte vor Teamkollegin Elfyn Evans, der weiterhin Tabellenzweiter bleibt. Alle vier Toyota Yaris WRC-Crews landeten unter den Top 10. Kalle Rovanperä und Co-Pilot Jonne Halttunen kämpften am Freitag um die Führung, bevor sie auf der letzten Prüfung des Tages in tiefen Spurrillen stecken blieben. Sie konnten noch den sechsten Gesamtrang erreichen und wurden in der Power Stage Zweite. Evans und Co-Pilot Scott Martin schieden in der zweiten Entscheidung am Freitag aus, starteten aber am Samstag erneut und kletterten am Sonntag wieder auf den 10. Gesamtrang sowie auf den dritten Platz in der Power Stage. Mit diesen Punkten baut das Team seinen Vorsprung in der Herstellerwertung weiter auf 59 Punkte zur Saisonmitte aus.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Dies ist ein ganz besonderer Tag am Ende eines tollen Wochenendes. Nach dem Freitag sah es für uns hart aus, und jetzt haben wir einen Doppelsieg bei diesem Rallye-Klassiker. Der Sieg basierte auf der Ausdauer und Konstanz, die wir gezeigt haben, sowie der nie aufgebenden Einstellung und dem Engagement des Teams. Als Sébastien sein Problem hatte, blieb er ruhig und als er die Chance sah, griff er an und holte sich den Sieg. Ich freue mich auch sehr, Takamoto zum ersten Mal auf dem Podium zu sehen. Die Schritte, die er unternommen hat, waren unglaublich und er hat dieses Ergebnis wirklich verdient.»

Sébastien Ogier: «Es fühlt sich großartig an, die Safari Rallye zu gewinnen. Ich hätte es nach unserem Ärger am Freitag nicht für möglich gehalten, aber ich gebe immer bis zum Ende mein Bestes, um die maximale Punktzahl zu holen, und bei der Safari wussten wir, dass vieles passieren kann – und es ist passiert. Ich denke, dass wir seit unserer Leistung am Freitag für den Rest des Wochenendes sehr stark waren. Wir hatten eine wirklich gute Pace und das Auto war unglaublich. Es ist ein großer Schritt für beide Meisterschaften, also ein sehr guter Tag für das Team. Ich möchte auch Takamoto gratulieren, der ein tolles Ergebnis eingefahren hat: Es war nicht so einfach, ihn am Ende einzuholen.»

Elfyn Evans: «Heute haben wir nach Punkten gesucht und uns in der Power Stage gut geschlagen, obwohl es sehr schwer war, den Grip einzuschätzen. Es ist enttäuschend, nach dem Fehler am Freitag nur mit wenigen Punkten davonzukommen. Aber es war gut, die meisten Etappen zu fahren und Erfahrungen mit dieser Veranstaltung für die Zukunft zu sammeln, und jetzt müssen wir nach vorne schauen und uns auf Estland konzentrieren. Danke an das Team und an Seb für den Sieg, und ich freue mich sehr, auch Taka und Dan auf dem Podium zu sehen.»

Kalle Rovanperä: «Ich hatte auf die Chance gewartet, in der Power Stage ein paar Extrapunkte zu holen, und wir hatten einen recht guten Lauf. Es war ein großer Schub, und mit zwei harten Reifen am Auto war es nicht die beste Option. Wir waren ziemlich nah dran, die maximale Punktzahl zu holen, aber vier Punkte waren immer noch richtig gut. Insgesamt war es ein schwieriges Wochenende und nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber das Team hat großartige Arbeit geleistet, um das Auto am Laufen zu halten, also vielen Dank an sie.»

Endstand nach 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 3:18:11,3 2 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota + 21,8 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:09,5 4 Fourmaux/Jamoul (F/B), Ford + 1:44,7 5 Greensmith/Patterson (GB/IRL), Ford + 1:54,6 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 10:53,4 7 O. Rai/Sturbrock (EAK/GB), VW GTi + 29:26,4 8 Patel/Khan (EAK), Ford Fiesta + 33:30.4 9 Tundo/Jessop (EAK), VW GTi + 36:40,7 10 Evans/Martin (GB), Toyota + 49:22,7

Fahrer-WM nach 6 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 69 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 56 7 Adrien Fourmaux (F), Ford 32 8 Gus Greensmith (GB), Ford 32 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 24