Umstrukturierung bei Hyundai: Penasse muss gehen

Der Belgier Alain Penasse wird nach einer Entscheidung in Seoul das in Alzenau ansässige Motorsport-Team des südkoreanischen Automobilherstellers verlassen müssen.

Der Hyundai-Teammanager Penasse, maßgeblich an der Aufnahme der belgischen Rallye Ypern in der Weltmeisterschaft beteiligt, ist einer der Auftragnehmer des Teams aus Alzenau und nach einer Entscheidung von Hyundai in Seoul, Auftragnehmerverträge nicht zu verlängern, wird der Belgier seine Rolle nach der Rallye Estland im nächsten Monat aufgeben müssen. Penasse ist seit der Rückkehr des Teams in die Weltmeisterschaft (WRC) im Jahr 2013 bei Hyundai Motorsport und hat Teamchef Andrea Adamo dabei geholfen, einen strategischen Ansatz zu verfolgen und zwei Weltmeistertitel in Folge zu erzielen.

«Dies ist nicht meine Entscheidung zu gehen», sagte Penasse zu DirtFish. «Die Entscheidung kommt aus Korea. Offensichtlich ist es keine Entscheidung, die ich verstehe oder der ich zustimme, aber was kann ich tun? In acht Jahren bei Hyundai habe ich mit Michel Nandan und Andrea Adamo, zwei völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten, zusammengearbeitet und eine perfekte Beziehung zu beiden Teamchefs gepflegt. Hyundai Motorsport hat einen Kindertraum wahr gemacht.»

Der unmittelbare Fokus von Penasse liegt auf der Rallye Ypern, die von seiner Organisation durchgeführt und gefördert wird. Die belgische Veranstaltung feiert im August ihr WRC-Debüt.

«Ypern wird mich beschäftigen, das ist sicher», sagte Penasse. «Und ich muss ehrlich sein und sagen, dass ich mehr an der Event-Promotion und -Vorbereitung arbeiten möchte. Ich habe das Glück, diesen Sport von so vielen verschiedenen Seiten gesehen zu haben, als PR-Mensch, Organisator und Teammanager. Es wird schwierig, nächsten Monat zu gehen – wir hatten so viel Erfolg und einige erstaunliche Höhepunkte. Aber das ist die Entscheidung und wir müssen weitermachen.»