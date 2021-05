Liqui Moly ist offizieller Lieferant bei Hyundai

Liqui Moly wird offizieller Lieferant von Hyundai Motorsport Customer Racing Mehr als 80 Motoröle, Service- und Pflegeprodukte für die Hyundai-Werkstatt.

Hyundai Motorsport ernennt Liqui Moly zu seinem offiziellen Lieferanten für seine Customer Racing-Abteilung. Mehr als 80 Produkte liefert der Öl- und Additivspezialist nach Alzenau in die Hyundai-Werkstatt. Dort werden sie für den Aufbau und die Vorbereitung der Fahrzeuge genutzt.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Qualitätsprodukte von Liqui Moly eingesetzt, für den Hyundai i20 R5, den neuen Hyundai i20 N Rally2 sowie in den erfolgreichen Tourenwagen Hyundai i30 N TCR, Hyundai Veloster N TCR und Hyundai Elantra N TCR. Die Produktpalette beinhaltet neben Motor-, Getriebe- und Hydraulikölen knapp 80 weitere Artikel. Sie trägt zur Weiterentwicklung und Tests der Fahrzeuge bei, die Hyundai Motorsport Customer Racing privaten Teams und Rennfahrern anbietet.

Dies ist umso wichtiger als dass sowohl der Hyundai Elantra N TCR als auch der Hyundai i20 N Rally2 in der Saison 2021 ihre ersten Rennen bestreiten. Das erste der neuen TCR-Autos debütierte im Januar in den USA und wird weltweit in Serien wie WTCR - FIA World Touring Car Cup, TCR Europe, TCR South America und beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring antreten. Der Hyundai i20 N Rally2 durchläuft derzeit umfangreiche Tests im Vorfeld der geplanten Homologation im Sommer.

Der Status von Liqui Molyals offizieller Lieferant stärkt die Beziehung zwischen Hyundais Abteilung Customer Racing und dem Unternehmen. Als langjähriger Partner des TCR-Kunden Engstler Motorsport ist das deutsche Unternehmen bereits Titelsponsor des Engstler Hyundai N Liqui MolyRacing Teams, das in diesem Jahr seine zweite Saison in der FIA WTCR mit dem Hyundai Elantra N TCR bestreitet.

Liqui Moly-Marketingleiter Peter Baumann sagte: «Wir sind sehr stolz darauf, dass Hyundai Motorsport Customer Racing Liqui Molyals offiziellen Lieferanten für den Aufbau und die Vorbereitung ihrer Kundenfahrzeuge für Rennen und Rallyes ausgewählt hat. Dies ist ein weiterer Beweis für den hohen Qualitätsstandard unserer Schmierstoffe, Service- und Pflegeprodukte. Hyundai hat den besten Ruf im Motorsport, den auch wir mit unserer Marke und unseren Produkten genießen. Das passt also perfekt für beide Seiten.»

Hyundai Motorsport Customer Racing Manager Andrew Johns sagte: «Liqui Moly hat im gesamten Motorsport einen unglaublich guten Ruf für sein hochwertiges Sortiment, daher freue ich mich sehr, sie als offiziellen Lieferanten für unsere Renn- und Rallyeprojekte begrüßen zu dürfen. Die große Auswahl an Produkten, die sie an unsere Werkstatt liefern werden, wird sicherstellen, dass wir die ausgezeichnete Qualität und die hervorragende Leistung der Autos, die wir bauen und unseren Kunden zur Verfügung stellen, beibehalten können. Dies ist besonders wichtig, da wir die Anzahl der verschiedenen Fahrzeuge, die wir unseren Kunden anbieten, weiter erhöhen. So werden der Hyundai Elantra N TCR und der Hyundai i20 N Rally2 im Jahr 2021 ihre ersten Wettbewerbsveranstaltungen bestreiten. Mit Liqui Molyals offiziellem Lieferanten für unsere Projekte bin ich zuversichtlich, dass wir auf den Erfolgen, die die Hyundai-Kunden bereits gefeiert haben, weiter aufbauen können und das Profil sowohl der Kunden-Rennabteilung als auch unseres neuen Lieferanten weiter schärfen können.»