Hyundai-Chef Adamo: «Aufhängung nicht das Problem»

Hyundai Motorsport-Teamchef Andrea Adamo hat bestritten, dass die aktuellen Aufhängungsprobleme des Teams durch einen Wechsel von Teilen aus der letzten Saison verursacht worden sind.

Thierry Neuville wurde bei der Safari Rallye Kenia musste als Leader am Finaltag des sechsten Laufes zur Weltmeisterschaft aufgeben, weil die Federung seines Hyundai i20 WRC beschädigt wurde. Ähnliche Probleme gab es zuvor bei den vorausgegangenen Schotterrallyes auf Sardinien und in Portugal. Sie kosteten Ott Tänak dort den möglichen Sieg. Die Zuverlässigkeitsprobleme führten zu Spekulationen, dass es bei dem Auto, mit dem Hyundai in den letzten zwei Jahren den Herstellertitel gewonnen hat, eine Änderung an Teilen der Aufhängung gab.

Adamo bestritt, dass dies der Fall sei. Er sagte: «Wir haben nichts Neues in Bezug auf das letzte Jahr. Wir haben all diese Teile jahrelang getestet. Ich glaube nicht, dass wir so dumm sind, so schlecht vorbereitet nach Kenia zu kommen. Wir wollten nach den letzten Rallyes ein sicheres Spiel spielen. Wir haben alles getan, was wir für nötig hielten. Wir haben im Grunde jeden Abend Teile gewechselt, wir haben überprüft, zweimal, dreimal überprüft.»

Der Italiener bestätigte, dass nun die Zeiten für das Team härter geworden sind. Der Titelverteidiger Hyundai liegt in der Herstellerwertung zu Beginn der zweiten Saisonhälfte 59 Punkte hinter dem Tabellenführer Toyota.

«Ich denke», sagte er unmittelbar nach der Rallye Safari, «das ist für mich, seitdem ich bei Hyundai arbeite, einer der härtesten Momente. Drei Rallyes hintereinander mit einem Auto an der Spitze zu liegen und dann ein Problem zu haben, das uns zum Stoppen zwingt, bedeutet eindeutig, dass wir etwas falsch machen. Wir haben die Leistung verbessert, aber es fehlt uns an Zuverlässigkeit und wir müssen verstehen, warum. Es ist einfach inakzeptabel.»