Sébastien Ogier: Ein Sieg für die Ewigkeit

Sébastien Ogier und Julien Ingrassia haben beim sechsten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), dem Comeback der legenden Safari-Rallye in Kenia, die Sensation geschafft und als Straßenkehrer erneut gesiegt.

Bei der Neuauflage der mystischen Rallye Safari in Kenia haben Sébastien Ogier und Julien Ingrassia einen Sieg für die Ewigkeit erzielt. Die kürzere Strecke als in der Vergangenheit änderte nichts an der unvergleichlichen Natur dieser atypischen Rallye, die in einer atemberaubenden Landschaft, aber auf Straßen mit sandigen Abschnitten und einigen ruppigen Abschnitten ausgetragen wurde.

Die Franzosen übernahmen mit ihrem Sieg in der ersten Prüfung, dem Zuschauer-Parcours in Nairobi, am Start die Führung, erlebten aber bald einen Rückschlag mit einem Dämpferproblem, das sie auf den siebten Platz verwies. Aber während die Safari in den Reihen der WRC für Chaos sorgte, markierten sie einige Bestzeiten, die sie wieder auf das provisorische Podium hievten. Der Kampf um den zweiten Platz mit den Teamkollegen Takamoto Katsuta und Dan Barritt wurde nach dem Ausscheiden des Führenden Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) am Sonntagmorgen zu einem Kampf um den Sieg, und der Titelverteidiger hatte schließlich mit 21,8 Vorsprung das letzte Wort.

Nach der ersten Saisonhälfte führt Ogier mit 34 Punkten Vorsprung vor seinem in Kenia etwas glücklos agierenden Teamkollegen Elfyn Evans. Nach diesem 53. WRC-Sieg in der Karriere geht es nun in drei Wochen in Richtung Norden zu einer weiteren Schotter-Rallye in Estland.

Sébastien Ogier: «Ich freue mich sehr, dieses mythische Ereignis in meine Siegesliste aufzunehmen! Dieser Finalsieg macht unsere Erfahrung bei diesem einzigartigen Ereignis, das uns mit Erinnerungen gefüllt hat, an die wir uns lange erinnern werden, nur noch schöner. Wir hatten noch nie einen Fuß auf Afrika gesetzt. Wir verbrachten eine außergewöhnliche Woche in Kenia in jeder Hinsicht, angefangen mit der unglaublichen Begrüßung durch die Einheimischen. Ihre Begeisterung und Leidenschaft für die Rallye waren etwas, das ich mir nie vorstellen konnte, es mit eigenen Augen zu sehen.»

Ogier fuhr fort: «Was die Rallye selbst angeht, erwarteten wir eine schwierige Herausforderung und das stellte sich schnell heraus. Die Straßen machten die Rallye einzigartig und mehr denn je war es notwendig, das Auto über die drei Tage zu schonen. Es begann nicht gut für uns, da wir am Freitagmorgen ein Dämpferproblem hatten. Zu diesem Zeitpunkt mussten wir einen Zeitverlust in Kauf nehmen, anstatt weiterhin Risiken einzugehen. Nachdem wir zwei Minuten verloren hatten, dachten wir, dass der Rest der Rallye sehr schwierig werden würde, aber wir gaben nie auf und bei dieser Veranstaltung mehr denn je war das die Devise.»

Ogier weiter: «Von diesem Zeitpunkt an haben wir eine solide Leistung gezeigt, die es uns ermöglichte, immer weiter nach vorne zu kommen. Obwohl wir einen Sieg für unvorstellbar hielten, wurde er am Sonntag möglich und wir beendeten das Wochenende nach einem tollen Kampf mit unseren Teamkollegen Takamoto Katsuta und Dan Barritt. Die Tatsache, dass wir die beiden Tage zuvor gut gemeistert haben, hat es uns ermöglicht, ein gutes Paket weicher Reifen für das Ende des Rennens zu sichern, am Ende die Oberhand zu gewinnen und den Sieg zu erringen. Ich freue mich sehr für Takamoto, der mit diesem zweiten Platz sein erstes Podium geholt hat. Er hat es sich wirklich verdient, denn er hat seit Saisonbeginn stetige Fortschritte gemacht und sich bei dieser Rallye als furchtbarer Gegner gezeigt. Ein großes Bravo an ihn sowie dem gesamten Toyota-Team für diesen vierten Doppelsieg in sechs Läufen.»



Endstand nach 18 Prüfungen

Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 3:18:11,3 2 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota + 21,8 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:09,5 4 Greensmith/Patterson (GB/IRL) , Ford + 1:54,6 5 Fourmaux/Jamoul (F/B),(GB/IRL), Ford + 1:54,7 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 10:53,4 7 O. Rai/Sturbrock (EAK/GB), VW GTi + 29:26,4 8 Patel/Khan (EAK), Ford Fiesta + 33:30.4 9 Tundo/Jessop (EAK), VW GTi + 36:40,7 10 Evans/Martin (GB), Toyota + 49:22,7



Fahrer-WM nach 6 von 12 Läufen

Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 69 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 56 7 Gus Greensmith (GB), Ford 32 8 Dani Sordo (E), Hyundai 31 9 DAdrien F ourmaux (F), Ford 30 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 24