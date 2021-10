Spanien: Thierry Neuville musste um Sieg zittern

Thierry Neuville erlebte beim vorletzten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Spanien vor dem Start der abschließenden Power Stage bange Minuten und musste um seinen zweiten Saisonsieg sehr zittern.

Die letzten Minuten bei der Rallye Spanien waren für den späteren Sieger Thierry Neuville ein wahre Zitterpartie. Die größte Bedrohung für den Sieg von Thierry Neuville bei der Rallye Spanien ging nicht von Rivalen aus, sondern von einem weiteren unerwarteten technischen Missgeschick am Hyundai, als sein i20 Coupé WRC in Brand geriet. Das dramatische Moment ereignete sich kurz vor der Powerstage, als Neuvilles Auto zunächst mit einem Startmotorproblem im Regroup-Bereich stoppte und sich weigerte, sich zu starten.

Ein Start mit anschieben half ihm, in Schwung zu kommen, aber an diesem Punkt brachen für einige Momente Flammen aus dem Heck des Autos aus. Letztendlich gab es keinen nennenswerten Schaden am Auto oder bei den Leuten, die den Hyundai angeschoben haben, aber es erschreckte viele Leute und verdarb Neuvilles anfängliche Siegesreaktion, da das Erlebnis nach Abschluss der Prüfung noch frisch in seinem Kopf war.

«Als das Problem auftauchte, waren wir zum Glück kurz vor dem Zeitkontrolle und konnten das Auto in den letzten Sekunden an die Kontrolle bringen, aber danach mussten wir zittern, ob das Auto neu starten wird oder nicht», sagte Neuville zu DirtFish. »Zum Glück war es so und wir konnten weitermachen. Ich meine, es war bis dahin ein perfektes Wochenende und jetzt ist es bittersüß mit dem Problem, das wir am Ende hatten. Insgesamt aber gesehen, waren wir konkurrenzfähig, wir hatten ein gutes Auto und ich denke, was wir uns besonders für Martijn Wydaeghe und mich anmerken müssen, war die Sensation, die wir an diesem Wochenende mit dem Auto geholt haben, unglaublich.»

Neuville hatte wie seine Teamkollegen von Hyundai Motorsport zu Beginn der Saison eine gebrochene Aufhängung, und bei neueren Rallyes litt er unter Motorabwürgen und anderen elektrischen Problemen. Obwohl die Flammen am dramatischsten aussehen, ist es auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist.

«Das Auto stand buchstäblich in Flammen. Wir haben einige Flammen gehabt, aber es ist ein Problem, mit dem wir in dieser Saison mehrmals konfrontiert waren und das noch nicht gelöst ist», sagte Neuville in der Pressekonferenz nach der Veranstaltung. «Manchmal wollte das Auto einfach nicht starten. Mit etwas Glück geht es irgendwann wieder los oder nicht. Dann ist der einzige Weg, das Auto anzuschieben.»

Neuville erklärte, dass es die Streckenposten waren, die den i20 angeschoben haben, aber als das Auto in Fahrt kam, hörte der Stress nicht auf, da es auf der sehr schwierigen Prüfung am Ende wegen des Regen auch Aquaplaning gab.

Hyundai-Teamchef Andrea Adamo, der aufgrund der verschiedenen technischen Probleme, die in diesem Jahr Punkte gekostet haben, einen Rückgang der Hoffnungen seines Teams auf den Erhalt des Herstellertitels gesehen hat, sagte, er wisse «nicht, warum» der Anlasser versagt habe, «wir haben alles versucht».