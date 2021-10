Spanien: Hyundai peilt dritten Saisonsieg an

Frisch vom kürzlich erzielten Doppel-Podium bei der letzten Schotterrallye des Jahres in Finnland, der Station des zehnten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), geht es bei der vorletzten Runde in Spanien auf Asphal

2019 gewannen Thierry Neuville und Nicolas Gilsoul im Hyundai i20 WRC das letzte WRC-Gastspiel in Spanien. Dieses Ergebnis soll sich am dritten Oktober-Wochenende mit dem dritten Saisonsieg für Hyundai, dem Titelverteidiger in Herstellerwertung, wiederholen. Das im unterfränkischen Alzenau beheimatete Team schickt dafür fünf Huyndai i20 WRC für Thierry Neuville, Ott Tänak, den Lokalfavoriten Dani Sordo und den «Azubi» Oliver Solberg, der beim ersten Einsatz in einem World Rally Car auf Asphalt wie der Spanier Nils Solans unter der Bewerbung «Hyundai 2C Competion» startet, nach Salou.

«Nach unserem besten Ergebnis bei einer Rallye, die historisch gesehen eine unserer schwächsten war, ist das gesamte Team neu motiviert und bereit, die Rallye Spanien anzugehen», sagte der Teamdirektor Andrea Adamo. «Mit nur noch zwei verbleibenden Läufen in der Saison wollen wir das Jahr mit unseren stärksten Leistungen abschließen und so den Abschied von dieser Ära der WRC feiern.»

Bei der letzten Ausgabe der Rallye Spanien 2019 triumphierte Neuville in seinem i20 Coupe WRC auf Prüfungen mit unterschiedlichen Belägen, während Sordo Dritter wurde. Das doppelte Podium sollte sich im Kampf um die Meisterschaft in jenem Jahr als entscheidend erweisen, denn dadurch baute Hyundai den Vorteil an der Spitze der Tabelle aus.

Nach Abwesenheit (Pandemie) im Kalender 2020 kehrt die in Salou basierte Veranstaltung mit einer veränderten Herausforderung zurück, denn zum ersten Mal seit 2009 wird komplett auf Asphalt gewechselt. Bei der aktuellsten Asphalt-Rallye, der Rallye Ypern in Belgien, bei der Hyundai einen beeindruckenden Doppelsieg erzielte, bewiesen die Hyundai-Teams ein hervorragendes Tempo.

«Wir haben mit unserem starken Ergebnis in Belgien gezeigt, dass wir auf Asphalt konkurrenzfähig sein können, weshalb wir uns selbst die höchste Messlatte gesetzt haben», kommentierte Adamo. «Auf dem Podium in Spanien von 2019 standen Thierry, Ott und Dani; sie wissen somit alle, was es braucht, um auf diesen Straßen schnell zu sein.»

Asphalt-Sieger Neuville ist zu der neuen Herausforderung bereit. «Als ich das erste Mal bei der Rallye Spanien teilnahm, war sie eine vollständige Asphalt-Veranstaltung und jetzt sind wir nach ein paar Jahren auf gemischtem Terrain wieder auf diesem Untergrund», meinte Neuville. «Sie ist eine Rallye, die ich mag; es macht richtig Spaß, mit diesen WRC-Autos auf diesen schön fließenden Straßen zu fahren.»

Nach einer guten Form hofft auch Tänak auf dem spanischen Asphalt auf eine starke Darbietung. «Sie ist eine sehr schnelle Veranstaltung und eine, die mir viel Freude macht», so Tänak. «Nach zwei aufeinander folgenden Podiumsergebnissen wäre es schön, in Spanien, wo wir auf einen starken Abschluss für diese Saison abzielen, einen Hattrick zu sichern.»

Bei der Heimatveranstaltung für sowohl Dani als auch Cándido Carrera freuen die Spanier auf den Start: «Ich freue mich sehr, nach zwei Jahren ohne Rallye in meinem Heimatland wieder in Spanien zu fahren», führte Sordo an. «Ich hoffe auf gutes Wetter und dass wir eine Menge Fans dort haben werden. Ich kann es kaum erwarten, in meiner Heimat zu starten.»

Jari Huttunen und sein Beifahrer Mikko Lukka sicherten sich bei ihrer Heimatveranstaltung im i20 N Rally2 ein WRC2-Klassenpodium, was das dritte Ergebnis für Huttunen auf einem der drei vorderen Plätze bei der Rallye Finnland markierte. Die finnische Crew zielt nun darauf ab, ihre Siegesleistung bei der Rallye Ypern zu wiederholen, wenn die WRC2 auf den Asphalt zurückkehrt. «Ich freue mich nach unserem Sieg in Belgien auf die Rückkehr zum Asphalt am nächsten Wochenende», sagte Huttunen. »Das Ziel ist, ab der allerersten Prüfung gute Leistungen zu bringen.»

An ihrer Seite werden ihre Landsleute Teemu Suninen und Mikku Markkula in ihrem ersten Einsatz für Hyundai fahren. Die Crew wird versuchen, von ihrer vorherigen Erfahrung bei dieser Rallye zu profitieren, die einen WRC2-Sieg im Jahr 2017 einschließt. «Spanien ist eine meiner beliebtesten Rallyes aller Zeiten», so Suninen. «Ich freue mich darauf, dort mit dem Hyundai i20 N Rally2 anzutreten.»

«Wir haben bei den ersten Veranstaltungen viel über das Auto gelernt, was uns in eine gute Position für ein erfolgreiches Wochenende in Salou versetzen sollte», fügte Adamo hinzu.

Fahrer-WM nach 10 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 190 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 166 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 130 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 129 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 128 6 Craig Breen (IRL), Hyundai 76 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 68 8 Gus Greensmith (GB), Ford 52 9 Dani Sordo (E), Hyundai 43 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 42