Der neue Skoda soll im Sommer 2022 kommen

Nach vielen Monaten des Testens wird der neue Skoda Fabia Rally2 erst im Sommer fertig sein, im Moment sehr diskret über dieses brandneue Auto, hat Skoda Motorsport auf der offiziellen Website kommuniziert.

Michal Hrabanek, Direktor von Skoda Motorsport, gibt sich noch etwas bedeckt: «Wir haben den Termin noch nicht abgemeldet. Aber wir streben den Sommer 2022 an. Natürlich basiert die neue Generation des Skoda Fabia Rally2 auf dem Serienmodell der neuen Generation. Wir sind also dabei, ein komplett neues Rallye-Auto zu entwickeln, was immer eine große Herausforderung ist. Die neue Generation des Skoda Fabia Rally2 hat beispielsweise ein komplett neues Fahrwerk und Getriebe.“

In derselben Erklärung verwies der tschechische Direktor auch auf den aktuellen Einstieg eines Elektro-Skoda in die österreichische Meisterschaft dank der Beteiligung von Kreisel Electric und Baumschlager Rallye Racing. Nach einem Jahr Betriebszeit scheint Michal Hrabanek mit dem Fortschritt dieses neuen Autos zufrieden zu sein.

Hrabanek hierzu: «Nicht nur bei Straßenfahrzeugen, sondern auch im Motorsport spielen unterschiedliche Elektrifizierungsgrade eine immer größere Rolle. Auf diese Veränderungen müssen wir uns bei Skoda Motorsport einstellen. Als wir gefragt wurden, in Zusammenarbeit mit Kreisel Electric und Baumschlager Rallye Racing ein vollelektrisches Rallye-Auto zu entwickeln, haben wir die Chance beim Schopf gepackt. Wir haben Karosserie, Fahrwerk und Fahrwerk eines Skoda Fabia Rally2 evo an die Anforderungen des Elektroantriebs angepasst. Der Prototyp mit dem Namen Skoda RE-X1 Kreisel kann mit einer Leistung von 260 bis über 500 kW für Rallyes und Rallycross-Wettbewerbe konfiguriert werden. Das Auto war in seinen ersten Rennen sehr beeindruckend.»