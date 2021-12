Hayden Paddon kehrt in die Weltmeisterschaft zurück

Der Neuseeländer Hayden Paddon, Gruppe N-Champion (PWRC) von 2011, hofft, in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr wieder einen zweiten Weltmeistertitel zu gewinnen.

Der Neuseeländer gewann 2011 den PWRC-Titel, ein Erfolg, der ihm den Weg ebnete, fünf Jahre lang für das Werksteam von Hyundai Motorsport zu fahren. Während dieser Zeit gewann Paddon eines der aufregendsten Events der WRC, als er 2016 bei der Rallye Argentinien Sébastien Ogier um den Sieg verdrängte. In dem Jahr wurde er Tabellen-Vierter.

Paddon wird von Hyundai New Zealand unterstützt und ist in den letzten beiden Saisons zu Hause angetreten. Er gewann den Kiwi-Titel in diesem Jahr, sagt aber, dass die Zeit für eine WRC-Rückkehr im Jahr 2022 reif ist – insbesondere, da die Rallye Neuseeland zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder auf dem Zeitplan steht.

«Ich möchte zurück nach Europa», sagte Paddon, der nächstes Jahr einen i20 N Rally2 pilotieren will. Sein letzter WRC-Einsatz war 2019 in Großbritannien. «Wir waren letztes Jahr viermal kurz davor, einen WRC-Einsatz zusammenzustellen, aber jedes Mal stoppte die Pandemie dies. Wir betrachten mehr als nur eine einzelne Saison, wir wollen dies über ein zweijähriges Programm hinweg tun, wenn wir können. Wir arbeiten noch an der Finanzierung, aber wir sind auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass wir für die ersten paar Runden der WRC bereit sein werden, aber wir werden versuchen, im Frühjahr dort oben an der WRC2 teilzunehmen. Rally2 ist die realistischste Option.»

Während die wichtigste Support-Kategorie der WRC das unmittelbare Ziel ist, hat Paddon eine Rückkehr in die Spitzenklasse der Meisterschaft für sein Heimspiel nicht ausgeschlossen. «Natürlich möchte ich in einem Rally1-Auto sitzen und eines davon für die Rallye Neuseeland zu fahren, wäre der Traum. Ich kenne die Straßen wie meine Westentasche und denke, ich könnte einen guten Job machen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir in einer wirklich guten Verfassung sind und ich weiß, dass ich gut fahre», fügte er hinzu.