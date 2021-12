10 Jahre Eifel Rallye Festival, 50 Jahre Rallye-WM

Wenn am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juli 2022 die Vulkaneifel wieder bebt, dann dreht sich alles um die Geschichte des Rallyesports, Video-Clip zur Vorbereitung auf 50 Jahre Rallye-WM, 50.000 € Spenden für Flutopfer.

Rund um Daun wird die zehnte Ausgabe des ADAC Eifel Rallye Festivals gefeiert. Das größte rollende Rallye-Museum präsentiert dabei das Beste aus 50 Jahren Rallye-Weltmeisterschaft. Die offiziellen WRC-Feierlichkeiten finden im Mai im Rahmen des WM-Laufes in Portugal statt. Das Eifel Rallye Festival ist dort mit einer Abordnung von ausgesuchten Fahrzeugen aus dem Kreis von Slowly Sideways vertreten, die die Fans mit ihren Demonstrationsfahrten auf einem Teil der WM-Strecken begeistern werden.

Das ‚volle Programm‘ der WRC-Geschichte gibt es nachfolgend im Juli in der Vulkaneifel. «Wir werden mit unserem Teilnehmerfeld und den Fans die Geschichte und die Geschichten aus 50 Jahren Rallye-Weltmeisterschaft wieder zum Leben erwecken», verspricht Reinhard Klein, der als Kopf von Slowly Sideways an beiden Terminen für die Zusammenstellung der Starterfelder verantwortlich ist.

Video-Clip zur Vorbereitung auf 50 Jahre Rallye-WM online

Als Appetithappen und zur Einstimmung auf beide Jubiläen beim Eifel Rallye Festival hat das Team von Zeroundersteer einen Trailer zusammengestellt, der absolut sehenswert ist. Die bewegten und bewegenden Bilder aus den bisherigen Festival-Ausgaben werden ergänzt durch historische Motive von Kult-Filmer Helmut Deimel. Hier geht es direkt zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EFEsMZv7Yfg

Inzwischen 50.000 Euro Spenden für die Flutopfer

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in der Eifel kamen nach dem Spendenaufruf der Festival-Organisatoren in kürzester Zeit sagenhafte 40.000 Euro zusammen. Diese Unterstützung kam von Festival-Freunden rund um den Erdball und wurde zur Soforthilfe an die ‚Bürgerstiftung Landkreis Vulkaneifel‘ in Daun übergeben. Inzwischen sind weitere 10.000 Euro an Spenden eingegangen. «Diese Mittel verstärken wir noch durch die Arbeitskraft von Vorstand und Mitgliedern des MSC Daun», erklärt Organisationsleiter und Vereinsvorsitzender Otmar Anschütz. «Jetzt, wo die überschwemmten Keller und Häuser so langsam wieder trocken sind und somit verputzt oder tapeziert werden können, werden wir mit den Spenden und unserer Arbeitskraft die weiteren Renovierungsarbeiten unterstützen.»

Verstärkung im Organisationsteam

Das Organisationsteam des Eifel Rallye Festivals erhielt im Dezember Verstärkung: Ernst Kopp wird seine durch die Rente gewonnene Freizeit dem Festival widmen. Er kennt die weltweite Motorsport-Szene, aber von allem den Rallyebereich bis ins Detail. Seine Einsätze in leitenden Positionen führten ihn bei Toyota in die Rallye-WM, in die Formel 1 oder nach LeMans, zuletzt leitete er vom Beginn an die Werkstatt im WM-Team von Hyundai in Alzenau. Dem Eifel Rallye Festival ist der Westerwälder seit langem verbunden. Seit 2007 ist er Stammgast im Toyota Celica Twincam Turbo, dem originalen Gruppe-B-Boliden von Björn Waldegard von der Rallye Elfenbeinküste 1986. 2017 begeisterte er die Fans mit dem Einsatz des für die Gruppe S vorbereiteten Toyota MR2, den er der Öffentlichkeit erstmals fahrend präsentieren konnte. «Mit seinem riesigen Wissen um den Rallye-Sport und nicht zuletzt seiner herausragenden Vernetzung in die weltweite Rallye-Szene ist Ernst eine absolute Bereicherung für uns», freut sich Organisationsleiter Otmar Anschütz auf den Zuwachs im Team.