10 Jahre Eifel Rallye Festival vom 21. - 23. Juli 202

Die Eifel feiert 50 Jahre Rallye-Weltmeisterschaft, internationaler Treffpunkt der historischen Rallye-Szene, sller guten Dinge sind Drei und jetzt wird endlich das Jubiläum gefeiert.

Nach den Corona-bedingten Absagen der Ausgaben 2020 und 2021 steigt die Feier zum 10jährigen Jubiläum nun vom 21. - 23. Juli 2022. Wie bei den neun Veranstaltungen zuvor werden am Festival-Wochenende wieder rund 160 automobile Zeugen aus 50 Jahren Rallye-Geschichte die Fans zu den Spuren dieses faszinierenden Sports führen. Die Teilnehmer und Fans ‚scharren' schon regelrecht mit den Hufen, die Stadt Daun und die sie umgebende Vulkaneifel freuen sich auf das ‚Klassentreffen des internationalen Rallye-Sports'.

Ein weiteres Jubiläum wird Thema am Festival-Wochenende sein. Die Rallye-Weltmeisterschaft feiert 2022 ihren 50. Geburtstag. «In der unfreiwilligen Zwangspause waren wir fleißig und haben zu diesem besonderen Anlass viele Gespräche geführt. Wie immer veröffentlichen wir Dinge erst, wenn sie fest sind, aber die Fans können sich auf wirklich viele tolle Überraschungen freuen», verspricht Reinhard Klein (Köln), der für die Zusammensetzung des Starterfeldes verantwortlich ist. Das internationale Interesse am Festival scheint nochmals gestiegen zu sein. So wollen Slowly Sideways-Teams von der iberischen Halbinsel «mit mindestens einem Autotransporter voller originaler oder originalgetreuer Nachbauten historischer Rallye-Boliden in die Eifel reisen».

Bereits zweimal angekündigt, jetzt kommt das Neue zum Jubiläum

Angefangen vom neuen Shakedown bei Bodenbach über eine komplett neue Freitags-Etappe bis hin zu einem zusätzlichen Highlight am Samstag: Das Jubiläumsfestival bietet Teilnehmern und Fans viele neue Perspektiven. Die Eckpfeiler der Veranstaltung bleiben bestehen, «wir wollen an dem Bewährten festhalten, aber mit neuen Details für Teilnehmer und Fans zusätzliche attraktive Akzente setzen», sagt Organisationleiter Otmar Anschütz (Daun).

Die Spannung vor dem Festival-Jubiläum steigt, bei Fahrern, Fans und der gesamten historischen Rallye-Gemeinde.

Weitere aktuelle Infos auf: www.eifel-rallye-festival.de

