Schwieriges DTM-Debüt für Loeb in Portugal

Der Motorsport-Tausendsassa Sébastien Loeb, neunfacher Rallye-Rekordchampion und Sieger der Rallye Monte Carlo 2022, beendet sein DTM-Debüt beim Auftakt in Portugal zweimal innerhalb der Top 20.

Sébastien Loeb, der in der Rallye-Weltmeisterschaft bislang 80 Siege erzielt hat, gab beim Saisonauftakt der DTM auf der Rennstrecke im portugiesischen Portimao sein Debüt im Ferrari 488 GT3 Evo des von AF Corse betriebenen Red Bull Alpha Tauri-Teams. Er ersetzte dort den Stammpiloten Nick Cassidy, der seinen Verpflichtungen in der Formel E nachkam. Loeb, für Prodrive im BRX Hunter T1 im Rallyraid und für das Team von Hamilton bei Extreme E 2022 am Start, schaffte in den beiden Algarve-Rennen die Plätze 16 und 18.

Für Loeb war die Algarve-Strecke in Portugal total neu. Er nahm am Mittwoch an der privaten Testsitzung teil und belegte den 28. Platz von 30 Autos, nur 1,6 Sekunden hinter der Bestzeit. Obwohl er den Ferrari im Vorfeld des Wochenendes in Hockenheim und Spa-Francorchamps getestet hatte, schätzte Loeb das Niveau der Herausforderung vor dem Eröffnungsrennen.

«Für mich wird dieses Wochenende hart», sagte er vor dem Wochenende. «Weil ich gegen Spezialisten in dieser Kategorie fahre und obwohl ich Anfang dieses Jahres in Spa und Hockenheim getestet habe, mache ich mir keine Illusionen, dass es hart werden wird. Red Bull hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, an einem DTM-Rennen teilzunehmen. Ich sagte ja, ich wäre sehr interessiert, aber ich erwarte harte Zeiten, da ich mir des hohen Niveaus dieses Bereichs bewusst bin.»

Als das Wochenende offiziell begann, war Loeb im ersten freien Training 26., bevor er sich im zweiten auf den 12. Platz verbesserte. Loeb startete als 21. in das erste 55-minütige Rennen (+ eine Runde) und tat, was viele andere erfahrenere GT-Fahrer nicht schafften, seine Nase in der Anfangsphase sauber zu halten. Der Ferrari war auf der Geraden nicht das schnellste Auto, aber Loeb konnte mit anderen um ihn herum kämpfen und fuhr etwas mehr als eine Sekunde langsamer als die ultimative schnellste Runde des Zweitplatzierten Luca Stolz.

Ins zweite Rennen startete Loeb als 27., verbesserte sich aber erneut um Plätze, als ein Zwischenfall in der ersten Runde fünf Autos aus dem Rennen nahm. Da die Boxenstrategie der Schlüssel in der DTM ist, entschied sich Loebs AlphaTauri-Team dafür, ihn bis zum Ende des halbstündigen obligatorischen Boxenstoppfensters auf der Strecke zu lassen. Loeb steigerte sich im Rennen bis auf den zweiten Gesamtrang, bevor er seinen Stopp einlegte und schließlich knapp außerhalb der Top 20 zurückkehrte. Er machte vor Rennende zwei weitere Plätze gut und belegte einen respektablen 18. Platz.

Obwohl Loeb in die Fußstapfen seines Landsmanns Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier getreten ist, der bei seinem einzigen Auftritt in der «alten» DTM auf dem Red Bull Ring 2018 mit Platz 12 die beste Platzierung erzielte, wird Loeb in diesem Jahr wahrscheinlich keine weiteren Einsätze machen, weil er sich auf seine Einsätze im Rallyraid-Sport mit Prodrive konzentrieren möchte. Auf Ogier trifft er just in Portugal beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (20. – 22. Mai) wieder. Dort steuert er zum zweiten Mal den Ford Puma Rally1 von M-Sport, in dem er die Rallye Monte Carlo 2022 gewonnen hat. Ogier, hinter Loeb in Monaco Zweiter, wird wie gewohnt im Toyota GR Yaris Rally1 antreten.

«Ein weiterer Einsatz in der DTM ist nicht geplant, aber warten wir ab, was die Zukunft bringt», erklärte Loeb. «Mein einziges Training war diese Woche im Simulator und beim Test. Mein Fokus liegt dieses Jahr darauf, in der Rallyraid-Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber ich möchte in jedem Wettbewerb immer mein Bestes geben.»