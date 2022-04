Auch Sébastien Ogier startet in Portugal

Der Neuauflage des Duells der Giganten von Monte Carlo zwischen Sébastien Loeb und Sébastien Ogier steht beim vierten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Portugal nichts mehr im Wege, neben Loeb startet auch Ogier

Die Fortsetzung des so spannenden Duells der Giganten beim Saisonauftakt in Monte Carlo zwischen dem Sieger Sébastien Loeb und dem Zweiten Sébastien Ogier findet bei der vierten Saisonstation auf portugiesischem Schotter vom 19. bis 22. Mai 2022 statt. Nachdem M-Sport Ford vorige Woche die Nennung für Sébastien Loeb bestätigt hat, meldet Toyota Gazoo Racing den Start von Sébastien Ogier, der 2010 in Portugal als damaliger Citroën-Partner von Loeb seinen ersten Sieg erzielt hatte.

Den Toyota GR Yaris Rally1 übernahm nach dem bisher einzigen Saisonstart von Ogier in Monte Carlo in Schweden und in Kroatien Esapekka Lappi, der sich den dritten Yaris mit Ogier teilt und deswegen in Portugal nicht antritt.

Ogier fuhr bei der Saisoneröffnung in Monte-Carlo im Januar und wurde Zweiter hinter dem neunfachen Rekordchampion Loeb, der bei der Jungfernfahrt im Ford Puma Rally1 seinem alten Gegner den nahen Sieg unter der Nase wegschnappte. Der achtfache Titelgewinner Ogier führte seinen Landsmann mit fast einer halben Minute Vorsprung nach der vorletzten Prüfung des viertägigen Events in den französischen Alpen an. Doch als Ogier mit einem Reifenschaden vorne links ins Ziel humpelte, holte sich Loeb seinen achten Sieg in Monaco und seinem 80. Triumph. Loeb blieb während der letzten Entscheidung ruhig, um zusammen mit seiner neuen Beifahrerin Isabelle Galmiche seinen achten Monte-Carlo-Erfolg beim ersten Start im Ford Puma zu besiegeln, und wurde mit 47 Jahren der älteste Fahrer, der einen WRC-Lauf gewann.

Bleibt es trocken, hat Ogier in Portugal einen Vorteil. Er startet als Achter in der Startreihenfolge auf Straßen, die mit jedem vorbeifahrenden Auto immer sauberer und schneller werden, wenn Sand und Kies von der Oberfläche entfernt werden. Loeb, der letzte Woche in die Aufstellung von M-Sport Ford aufgenommen wurde, startet als Vierter.