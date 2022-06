Italien: Rovanperä baut auch ohne Sieg Führung aus

Kalle Rovanperä hat seine Führung in der Rallye-Weltmeisterschaft ausgebaut, nachdem er bei einer sehr anspruchsvollen Rallye Italien Sardinien mit einer cleveren Fahrt den fünften Gesamtrang belegt hatte.

Umgebungstemperaturen von über 35 Grad Celsius in Kombination mit unebenen und felsigen Straßen machen das Insel-Event zur bisher härtesten Herausforderung für die neue Generation von Rally1-Hybridautos. Der Toyota GR Yaris Rally1 lief im Allgemeinen unter den anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig und schnell, aber ein paar kleine Probleme verhinderten, dass das Auto seine Siegesserie für eine vierte Rallye in Folge fortsetzen konnte.

Sowohl Elfyn Evans als auch Esapekka Lappi zeigten Geschwindigkeit und Selbstvertrauen, um Prüfungen zu gewinnen und abwechselnd die Gesamtführung zu übernehmen. Schäden, durch Schläge im rauen Gelände verursacht, brachten sie letztlich um ein Top-Ergebnis.

Das Team zieht nicht nur wertvolle Lehren für die Weiterentwicklung der GR Yaris Rally1, sondern zieht auch dank des fünften Platzes von Rovanperä eine positive Bilanz. Als Erster auf die Schotterpisten starten zu müssen und die lockeren Schotterpisten als Führender der Serie zu fegen, behinderte Rovanperä mehr als in Portugal, aber der junge Finne behielt seine charakteristische Coolness bei und lieferte eine weitere reife Leistung, um sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten und Plätze gutzumachen, während andere Probleme bekamen. Er belegte nicht nur den fünften Gesamtrang, sondern fuhr auch die zweitschnellste Zeit in der Power Stage am Ende der Rallye und sammelte vier Bonuspunkte, um seine Führung in der Meisterschaft von 46 auf 55 Punkte auszubauen.

Evans und Lappi, die nach Neustartregeln fuhren, lagen in den Power Stage-Ergebnissen auf den Plätzen drei und vier knapp hinter Rovanperä, während Takamoto Katsuta seinen GR Yaris Rally1 im Team von TGR WRT Next Generation unter die ersten fünf der Power Stage brachte. Diese Ergebnisse stellen sicher, dass TGR die Herstellerwertung immer noch mit 39 Punkten anführt. Katsuta belegte in der Gesamtwertung einen Platz hinter Rovanperä als Sechster: seine fünfte Platzierung unter den ersten acht bei ebenso vielen Veranstaltungen im Rally1-Auto.

Sportrdirektor Kaj Lindström: «Es war sicherlich ein herausforderndes Wochenende und anders als das, wofür wir hergekommen sind, denn wir gehen zu jeder Rallye, um zu versuchen, zu gewinnen. Aber wir führen immer noch die Herstellerwertung an und Kalle hat seine Führung in der Fahrerwertung ausgebaut. Man muss nicht jede Rallye gewinnen, um Meister zu werden, und Kalle hat eine wirklich gute Leistung gezeigt, als er am Freitag das erste Fahrzeug auf der Strecke war, also hat er seine Arbeit gut gemacht. Was Elfyn und Esapekka früher am Wochenende passiert ist, war enttäuschend, aber das gehört zum Rallyesport dazu. Wir hatten einen sehr guten Saisonstart mit dem neuen Reglement und bei diesen rauen Bedingungen an diesem Wochenende haben wir festgestellt, dass es noch Dinge gibt, an denen wir arbeiten können. Es ist auch gut zu wissen, dass wir noch Potenzial haben, das Auto zu verbessern und bei den nächsten Events besser zu sein.»

Kalle Rovanperä: «Wir wussten, dass unser einziges Ziel heute darin bestand, das Ende zu erreichen und zu versuchen, auf der Power Stage ein paar Extrapunkte zu holen. Das Gefühl war nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte, und es war ziemlich hart, aber wir haben es trotzdem geschafft, Zweitschnellster zu werden, also vier weitere Punkte, zusammen mit dem fünften Platz bei der Rallye. Es war ein hartes Wochenende. Wir wussten nur, dass wir clever sein müssen, weil solche Ergebnisse wichtig sein können, wenn wir am Ende des Jahres die Punkte zählen. Wir haben mehr Punkte als unser nächster Rivale in der Meisterschaft erzielt, damit können wir recht zufrieden sein.»

Elfyn Evans, nach Ausfall und Re-Start: «Obwohl wir nicht so viele Punkte geholt haben, wie wir uns gewünscht hätten, sind einige Punkte besser als gar keine. Es ist ein weiteres schwieriges Wochenende für uns, aber wir konnten zumindest einige positive Dinge mitnehmen, mit einigen guten Momenten im Auto in Bezug auf die Zeiten und erneut in Bezug auf das Gefühl. Der Speed war an vielen Stellen recht gut, aber es lief einfach nicht nach unserem Geschmack. Jetzt versuchen wir, uns für Kenia zu verbessern.»

Esapekka Lappi, nach Ausfall und Re-Start: «Heute haben wir etwas anderes ausprobiert, um dem Team bei der nächsten Rallye in Kenia zu helfen, und ich denke, die Änderungen haben wirklich gut funktioniert. Die Geschwindigkeit war bei dieser Veranstaltung großartig, wie bisher auf jedem Untergrund in diesem Jahr, und das bedeutet, dass das Auto einfach zu fahren ist. Gestern hatten wir, glaube ich, etwas Pech, aber so ist Rallye manchmal: Man erlebt Überraschungen. Wir werden versuchen, die positiven Dinge aus dieser Rallye in unsere nächste Veranstaltung mitzunehmen.»

Endstand nach 19 gewerteten Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3.10:59,1 2 Breen/Nagle (IRL), Ford + 1:03,2 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:33,0 4 Loubet/Landais (F), Ford + 2:09,4 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 3:02,8 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:02,6 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 5:23,6 8 Gryazin/Aleksandrov (LT), Skoda + 7:37,2 9 Solans/Sanjuan (E), Citroën + 8:05,7 10 Huttunen/Lukka (FIN), Ford + 8:10,8

Fahrer-WM Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 120 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 65 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Craig Breen (GB), Ford 52 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 47 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 39 7 Sordo (E), Hyundai 34 8 Sébastien Loeb (F), Ford 27 9 Gus Greensmith (GB), Ford 26 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19