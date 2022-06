Italien/Shakedown: Neuville bestätigt Italien-Stärke

Der Tabellenzweite Thierry Neuville hat beim Shakedown zum fünften Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft auf Sardinien mit der schnellsten inoffiziellen Zeit die Italien-Stärke von Hyundai untermauert.

Viermal in den letzten sechs Jahren saß beim italienischen Gastspiel der Rallye-Weltmeisterschaft auf der Ferieninsel Sardinien der Sieger in einem Hyundai. Der Tabellenzweite und zweimalige Italien-Sieger Thierry Neuville zeigte mit der schnellsten, wenn auch inoffiziellen Zeit im Shakedown, dass diese Erfolgsstory weiter geschrieben werden soll.

Auf der 3,23 km langen Schotterstrecke setzte Neuville im Hyundai i20 N Rally1 mit 2:15,4 Minuten die erste Duftnote. Dort war er drei Zehntelsekunden schneller als Esapekka Lappi bei seinem dritten Saisonstart im Toyota GR Yaris Rally1 und fünf Zehntelsekunden besser als dessen Toyota-Partner Elfyn Evans.

Stark zeigte sich im Ford Puma Rally1 von M-Sport Pierre-Louis Loubet von der Nachbarinsel Korsika mit der viertschnellsten Zeit (2:17,0), zwei Zehntelsekunden vor dem Tabellenführer Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1).

Ott Tänak hatte im ersten Durchgang Motorprobleme an seinem Hyundai i20 N Rally1 und wurde auf dem elften Rang geführt.

Nach dem offiziellen Start um 18:05 Uhr in Olbia, 2021 noch zentraler Serviceplatz, folgt nur drei Minuten später dort ein 3,23 km langer Zuschauerkurs. Nach einem frühen Start am Freitag um 5:55 Uhr in Olbia werden auf der 525 km langen Überführung nach Alghero, dem Serviceplatz 2022, acht Prüfungen (= 133,56 km), teils auf sehr hartem Schotter bis zur Ankunft gegen 20:15 Uhr absolviert. Am Samstag ist der Start zur zweiten 580 km langen Etappe um Alghero schon um 5:25 Uhr. Es folgen bis ins Tagesziel gegen 19:30 Uhr acht Schotterentscheidungen über 131,82 km. Das 192 km langen Italien-Finale auf Sardinien wird am Sonntag über die doppelte Passage der zwei Prüfungen mit einem Anteil von 39,30 km ausgetragen. Ende ist gegen 15:00 Uhr in Alghero.

Nach seinem technischen Pech in Portugal hofft der dreifache Deutsche Champion und Europameister Armin Kremer zusammen mit seiner Tochter Ella auf dem Beifahrersitz im Skoda Fabia Rally2 nach Kroatien wieder auf den Sieg in der «Gentlemen»-Kategorie. Im Vorjahr erreichte das Vater-Tochter-Team den 22. Gesamtplatz.

Die Highlights des italienischen Schotterklassikers gibt es als Livestream am Freitag, 03. Junii, am Samstag, 04. Juni, und am Sonntag, 05. Juni, jeweils um 22:00 Uhr (UTC+2). Red Bull TV ist überall zu sehen.

Die Rallye Italien-Sardinien auf Servus TV:

Samstag, 4. Juni 2022:

13:30 Uhr: WP 14 (21,60 km)

16:00 Uhr: WP 16 (21,60 km)

Sonntag, 5. Juni 2022:

09:00 Uhr: WP 19 (12,55 km)

12:00 Uhr: WP 21 (Power Stage / 12,55 km)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (3,45 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:15,4 2 Lappi/Ferm (FIN), Toyota 2:15,7 3 Evans/Martin (GB), Toyota 2:15,9 4 Loubet/Landais (F), Ford 2:17.0 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:17,2 6 Breen/Nagle (IRL), Ford 2:17,4 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford 2:17,7 8 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:18,0 9 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:18,1 10 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:19,2 11 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:24,9

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 106 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 60 3 Takamoto Katsuta (J), Toyota 38 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 37 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 36 6 Craig Breen (GB), Ford 34 7 Sébastien Loeb (F), Ford 27 8 Gus Greensmith (GB), Ford 20 9 Dani Sordo (E), Hyundai 19 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19