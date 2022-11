Emil Lindholm zuversichtlich für WRC2-Showdown

Emil Lindholm in Spanien

Der Finne Emil Lindholm stuft seine Chancen auf den WRC2-Titel beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft nächste Woche (10. - 13. November) in Japan zuversichtlich ein.

Der Toksport Skoda Fabia Rally2-Pilot geht punktgleich mit dem Hauptkonkurrenten und Markenkollegen Kajetan Kajetanowicz ins Saisonfinale. Berücksichtigt man die Punkteverluste, hat Lindholm allerdings einen leichten Vorteil. Titelverteidiger Andreas Mikkelsen (ebenfalls Skoda) führt zwar die Tabelle an, hat aber bereits die maximal sieben Rallyes bestritten, die in einer WRC2-Saison erlaubt sind. Ein vernünftiges Ergebnis für einen der beiden Fahrer würde ihn aus dem Wettbewerb werfen, während ein Sieg von Lindholm vor Kajetanowicz im japanischen Aichi den Titel garantieren würde.

«Mal sehen», grübelte Lindholm. «Die Situation in Bezug auf Japan ist jetzt, würde ich sagen, ganz in Ordnung. Wenn wir vor Kajto sind, ist es klar – es hängt nur davon ab, wer vorne landet und um welche Positionen wir kämpfen. Normalerweise ist es besser für uns, wenn eine Rallye für alle neu ist. Wir sind alle auf der gleichen Seite und niemand hat Vorerfahrungen, also denke ich, dass es ziemlich gut sein könnte. Ich habe auch gesehen, dass Japan ziemlich langsame und kurvige Straßen hat, die ich sehr mag – besonders den mittleren Teil der Power Stage. Darauf freue ich mich.»

Lindholm war nach seinem letzten Einsatz bei der Rallye Spanien etwas frustriert. Obwohl er zwei Plätze besser als Kajetanowicz auf dem vierten Gesamtrang landete, hätte das Ergebnis des Finnen noch stärker ausfallen können, wenn er sich auf der zweiten Prüfung nicht gedreht hätte. Das Missgeschick hätte viel schlimmer sein können, obwohl es einen hinteren Reifenschaden verursachte, der fast eine Minute kostete.

«Wir sind auf den 14. Platz oder so ähnlich zurückgefallen und haben es geschafft, auf den vierten Platz zu klettern und die volle Punktzahl in der Power Stage zu holen», erklärte er. «Das ist das Maximum, das wir nach dem Problem, das wir hatten, tun konnten. Wenn wir diese Prüfung auslassen würden, was im Rallyesport nicht möglich ist, wäre es ein gutes Wochenende gewesen!»