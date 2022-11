Solbergs Konter auf Hyundai-Kündigung: Sieg in Wales

Oliver Solberg gewann den letzten Lauf der Britischen Rallye-Meisterschaft, die Visit Conwy Cambrian Rally am vergangenen Wochenende, mit einem Volkswagen Polo R5.

Der 21-Jährige saß zum ersten Mal wieder in einem Rallye-Auto, seit er von Hyundai Motorsport entlassen wurde, und hatte in den nordwalisischen Wäldern viel Spaß. Der Youngster gewann die 92 km lange Rallye in Llandudno in einem gemieteten VW Polo mit knapp zwei Minuten Vorsprung.

«Das hat mir gefallen», freute sich Solberg Junior, der bei der Rally GB 2019 in derselben Stadt sein Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft gab. «Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte einige tolle Drifts. Es war fantastisch, diese Strecken zu fahren. Und fantastisch, so viele Zuschauer zu sehen. Ich meine, eine Menge Leute, die bei ziemlich hartem Wetter auffallen.»

Solberg weiter: «Natürlich ist es schön, die Rallye zu gewinnen, aber ich bin hierher gekommen, um Spaß zu haben, und ehrlich gesagt habe ich das absolut getan. Die Straßen waren schwierig. Die Prüfungen waren in den gleichen Wäldern wie bei der Rallye GB im Jahr 2019, aber ich war tatsächlich nur auf ein paar Kilometern von Brenig gefahren. Der Rest war alles neu.»

Solberg, der seit 2019 nicht mehr in der Walles war, gab zu, dass die berühmten Prüfungen genauso eine Herausforderung waren wie eh und je.

Er fügte hinzu: «Von Rallyes wie dieser kann man so viel lernen. Wir hatten am Freitagabend den Asphalt, was interessant war, und dann hatten wir am Samstagmorgen viel, viel Nebel. Da wusste man, dass man wirklich wieder in Wales war – der Nebel kam und der Regen danach! Diese Bedingungen sind jedoch super herausfordernd und wenn man dies mit dem Grip kombiniert, der sich fast in jeder Kurve ändert, bedeutet das wirklich, dass man wach und auf alles vorbereitet sein muss. Das war geil.»

Solbergs letzter Hyundai Motorsport-Auftritt der Saison beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft nächste Woche in Japan, wo er an der Streckenbesichtigung teilnimmt.