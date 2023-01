Die Rallyewelt trauert um Ken Block

Der US-Amerikaner und Rallye-Exzentriker Ken Block ist tot. Er erlag im Alter von 55 Jahren seinen schweren Verletzungen, die er bei einem Unfall mit einem Schneemobil erlitten hatte.

Neben dem Rallyesport, den er mit seinem eher exzentrischen Auftreten belebte, und den Videos auf YouTube war das Rennen im Schneemobil eine weitere Leidenschaft von Ken Block, die ihm das Leben gekostet hat. Er verlor an einem steilen Abhang die Kontrolle über sein Schneemobil, das dann auf ihn stürzte

Als wahrer Visionär mit einer Leidenschaft für alles Extreme lebte der 55-Jährige einen Traum, den so viele Menschen auf der ganzen Welt nur anstreben können. Damit inspirierte er Millionen dazu, ihrer Leidenschaft für den Motorsport nachzugehen.

Als Kind, das in Kalifornien aufwuchs, genoss Block Extremsportarten wie Skateboarden. Sein Interesse an Ästhetik und Design führte ihn zunächst zu einer Karriere in der Architektur. Bald jedoch entschied Block, dass die Welt der Architektur nichts für ihn war, und er packte seine Koffer. Er machte sich auf den Weg nach Colorado, um sich als Snowboarder zu versuchen. Als er jedoch erkannte, dass sein eigenes Talent begrenzt war und er seine Leidenschaft für das Snowboarden niemals zu einem professionellen Geschäft machen konnte, kehrte er erneut nach Kalifornien zurück.

Immer noch fest entschlossen, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ging Block zur Designschule zurück. Während seines Studiums freundete er sich mit Damon Way, dem Bruder des Skateboarders Danny Way, an. Zusammen kombinierten sie ihre Liebe für Abenteuersport und künstlerisches Design, indem sie Nischenkleidung an Snowboardgeschäfte in Colorado verkauften. 1994 wurde DC Shoes geboren. Das Geschäft florierte weiter und ebnete Block den Weg zum Rallyesport, was er 2005 tat, als er in seiner Heimat USA einen Subaru fuhr.

Es dauerte nicht lange, bis er in der Szene der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ankam und bei der Corona-Rallye Mexiko 2007 debütierte.

Blocks Präsenz in der WRC wuchs bis zu dem Punkt, an dem er 2010 einen Vertrag mit Ford unterschrieb, um für das Monster World Rally Team zu fahren. Mit Alex Gelsomino als Co-Pilot startete er bei insgesamt 25 WRC-Veranstaltungen und war für seinen extravaganten Stil beliebt, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Autos.

Block hinterlässt seine Frau Lucy und drei Kinder. Sein Tod reißt ein riesiges Loch in unserem Sport und mehrere der WRC-Stars haben ihm ihren Respekt erwiesen.

Ott Tänak: «Unser Sport hat heute einen großartigen Mann verloren. Ken war ein Visionär und eine wahre Legende, die so viele von uns inspiriert hat. Ruhe in Frieden, Ken!»

Thierry Neuville: «Schockiert und traurig, vom Tod einer wahren Ikone unseres Sports zu hören. Ein leidenschaftlicher Rennfahrer und echter Pionier, der so viele von uns inspiriert hat. Ruhe in Frieden Kumpel. Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden.»

Hayden Paddon: «Ich kann die heutige Nachricht vom Tod von Ken Block nicht glauben. Viel zu früh für jemanden, der so viel für unseren Sport getan hat. Es war ein absolutes Vergnügen, bei einigen Veranstaltungen mit Ihnen zusammenzuarbeiten, und ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer dies für Familie und Freunde sein wird. Übermitteln unserer besten Wünsche an alle! RIP, aber unvergessen bleiben!»

Daniel Sordo: «Ein harter Tag für Motorsport und Sport. Mein tiefstes Beileid an die Familie Block und ihre Freunde. Ruhe in Frieden, Ken, und danke für die großartige Show, die du uns immer geboten hast!»