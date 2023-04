Rallye-WM 2023 ganz ohne Sébastien Loeb?

Der Premierensieg von Sébastien Loeb bei seinem Skoda-Debüt auf den portugiesischen Azoren war bislang die einzige Rallye 2023 des neunfachen Rekordchampions, auch seine letzte?

Es scheint darauf hinzulaufen, die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 wird wohl ohne einen einzigen Start von Sébastien Loeb stattfinden. Der 80-fache Rekord-WRC-Gesamtsieger räumt ein, dass ein Teilprogramm mit M-Sport Ford in der WRC im Jahr 2023 mehr als hypothetisch ist, während das Jahr bereits in vollem Gange ist. Die Ankunft des Meisters von 2019, Ott Tänak, bei M-Sport kam nicht unerwartet.

2022 sorgte Sébastien Loeb mit seinem Sieg bei der Rallye Monte-Carlo für die Premiere des Hybrid-Reglements in der Rallye-Weltmeisterschaft. Dieses Kunststück wurde am Steuer eines vom englischen Team M-Sport vorbereiteten Ford Puma vollbracht, einem Fahrzeug, das der gebürtige Elsässer und Wahlschweizer bei drei anderen Gelegenheiten (Portugal, Kenia und Griechenland) mit unterschiedlichen Ergebnissen steuerte, oder auch nicht.

Während eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit mit Malcolm Wilson für 2023 auf dem richtigen Weg schien, deutet alles darauf hin, dass der neunmalige Weltmeister die WRC in dieser Saison auslassen wird. Dies sagte er während eines Interviews im Rahmen der für Sonntag, den 2. April, geplanten Veröffentlichung eines Dokumentarfilms auf Canal +.

«Jeder will mich in der WRC sehen, sogar ich, aber ich weiß es nicht», sagte Loeb. «Ford hat dieses Jahr sein ganzes finanzielles Engagement in die Verpflichtung von Ott Tänak gesteckt. Dann gab es keinen Raum mehr für mich.»

Loeb weiter: «Ich habe die Initiative ergriffen, um die anderen Themen auf meiner Seite voranzutreiben, mit der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC, die er nach den ersten beiden Runden anführt. Anm. d. Red.) mit BRX und Prodrive und anderen Rennen. Die Situation und der Zeitpunkt sind nicht mehr dieselben. Vor der Dakar im Januar (2. hinter Nasser Al-Attiyah) war ich offen für alle Vorschläge. Heute habe ich einen ziemlich vollen Terminkalender. Als Freelancer in der WRC, selbst wenn mir morgen welche angeboten werden, hätte ich nicht die Gelegenheit, an einer großen Anzahl von ihnen teilzunehmen. Nichts ist getan, aber nichts ist geplant. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses Jahr daran teilnehmen werde. »

Loeb hat sein Sportprogramm geordnet, als er sein Engagement bei Extreme E beendete. Die Saison 2022 gewann er mit der Spanierin Cristina Gutiérrez im X44-Team von Lewis Hamilton.