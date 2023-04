Bonuspunkte für den weitesten Sprung

WRC-Stars profitieren ab Portugal (11. bis 14. Mai 2023) von mehr Punktechancen als je zuvor, wobei die Fahrer jetzt bis zu fünf zusätzliche Bonuspunkte für den größten Sprung bei jeder Rallye sammeln können.

Die Ankündigung vom 1. April folgt auf monatelange Diskussionen im Hinterzimmer und bedeutet, dass die Fahrer jetzt bei jeder verbleibenden Schotterrallye im Kalender 2023 bis zu fünf weitere Punkte sammeln können, indem sie auf einem vorab festgelegten Sprung am weitesten fliegen.

Die ausgewiesene Schanze für die Vodafone Rally de Portugal wird die berühmte Pedra Sentada-Schanze sein, die sich gegen Ende des Fafe-Tests befindet und auch die Wolf Power Stage bildet. Sollte die Prüfung bei einer Rallye zweimal vorkommen, wie es in Portugal der Fall ist, zählen für die Fahrer der weiteste ihrer beiden Sprünge.

Diese Kuppe bei Fafe verlangt viel, wenn nicht gar alles an Mut von den Fahrern. Jeder Meter, der bei der Landung mit einem Flug über 50 Meter hinausgeht, wird von den Fans gefeiert und beklatscht. Den Rekord hält, vielleicht zur Überraschung nicht weniger, Armin Schwarz.

Armin Schwarz und die Rallye Portugal, das war eine richtige Achterbahn-Beziehung, jedoch mit mehr Tiefen als Höhen. Einen Höhenflug, und dies im wahrsten Sinne des Wortes, wird er nicht vergessen. Der war am Freitag, 17. März 2000, gegen 9.00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand die Prüfung «Fafe» mit dem berühmten Sprunghügel an. Mit 180 km/h prügelte er seinen Skoda Octavia über die Kuppe und schaffte die Rekordweite von 73,5 Metern, Dreiviertel eines Sportplatzes. «1992 habe ich den Sprung im Toyota Celica immer wieder probiert, bestimmt 100 Mal. Daher wusste ich, wie ich dort fahren muss. Wir sind mit dem Skoda weich wie auf einem Sofa gelandet», so Schwarz, der 2000 Achter wurde. Eine Beschränkung wie heute mit nur zweimaligem Abfahren an zwei Tagen gab es 1992 noch nicht. Damit hätte Schwarz, 2000 brotlos, 2023 die fünf Bonuspunkte sich schnappen können.

Mit dieser neuen Regel werden die legendären Sprünge der WRC voraussichtlich noch mehr Fans anziehen, mit dem zusätzlichen Reiz von Fahrern, die versuchen, weiter als je zuvor auf der Suche nach wertvollen Punkten zu springen, was spektakuläre Action garantiert.

Obwohl für eine Stellungnahme nicht verfügbar, wird davon ausgegangen, dass die neue Punktewertungsregel von den Fahrern einstimmig unterstützt wurde.