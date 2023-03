Loeb im Toksport-Skoda bei der Azoren-Rallye

Die Rallye auf den portugiesischen Azoren-Inseln war einst ein Highlight in der Europameisterschaft, leider war, für ein Highlight aber sorgt nun der neunfache Rekordchampion Sébastien Loeb.

Der 80fache Rallye-Rekordsieger Sébastien Loeb startet dort an diesem Wochenende erstmals in einem Skoda Fabia RS Rally2, der von Toksport aus Quiddelbach (Eifel) vorbereitet und eingesetzt wird. Vor zwei Jahrzehnten, als die Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft von Sébastien Loeb und Citroën kurz davor stand, in die Höhe zu schnellen, wäre die Vorstellung, dass Loeb einen Skoda Fabia fahren sollte, lächerlich gewesen. Aber es ist nicht mehr 2003. Es ist 2023, und der Fabia RS Rally2 von Skoda war das von Loeb bevorzugte Auto für die Azoren-Rallye an diesem Wochenende.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Es ist einfach das Auto, das man in der Rally2-Klasse jetzt haben muss. Obwohl ein Skoda die Rallye Monte Carlo nicht gewann, war der Fabia in dieser Saison das schnellste Auto bei allen drei Rallye-Weltmeisterschaften. Und ohne Bindung an einen Hersteller und damit frei, sein bevorzugtes Auto für die Azoren auszuwählen, hat Loeb dieses Potenzial erkannt und sich für den Skoda entschieden. Das Toksport-Team von Serkan Duru wird den Fabia für neunmaligen WRC-Weltmeister einsetzen.

«Ich kann sagen, es ist eine Ehre, eine große Chance für die Geschichte von Toksport und es wird von Loeb bevorzugt, das ist so schön», sagte Duru zu DirtFish. «Außerdem bevorzugte er den Skoda, also glaube ich, dass es eine schöne Erfahrung wird. Das wird ein guter Haken auf der To-do-Liste.»

Toksport hat viele großartige Fahrer in seinen Autos willkommen geheißen, darunter den ehemaligen WRC-Event-Sieger Andreas Mikkelsen, der dort ebenfalls im Skoda startet, und den aufstrebenden Star Oliver Solberg, aber Loeb ins Boot zu holen ist eine ganz andere Sache.

Der Deal wurde vor einem Monat geschlossen, aber erst am Dienstag bekommen Toksport und Loeb ihre erste echte Chance, zusammenzuarbeiten.

«Wir haben angefangen, uns wegen der technischen Dinge zu melden, was er es bevorzugt», erklärte Duru. «Aber wir haben das Auto am vergangenen Donnerstag für die Insel in ein Boot geladen, also werden wir am Montag ankommen und am Dienstag testen. Es ist schön. Wir versuchen, ihm den besten Service zu bieten, und ich glaube, wir werden ein schönes Wochenende haben und es genießen.»

Auch Loeb, mit Freundin Laurène Godey wieder als Beifahrerin, freut sich und meint: «Ich freue mich riesig, dass ich das erste Mal in meiner Karriere bei der Azoren Rallye starten kann, diese Landschaften dort! Diese Woche wird mit diesem untypischen Ereignis, Laurène auf der rechten Beifahrerseite und der Entdeckung der Skoda Fabia RS Rally2 im Zeichen des Vergnügens. Kann es kaum erwarten, dort zu sein.»