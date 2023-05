WM-Leader Rovanperä: «Sieg in Italien nicht möglich» 24.05.2023 - 11:58 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Kalle Rovanperä

Titelverteidiger Kalle Rovanperä startet nach seinem ersten Saisonsieg in Portugal als Tabellenführer als erstes Fahrzeug in sechsten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Italien und glaubt nicht an einen Sieg.