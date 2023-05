Portugal-Dritter Esapekka Lappi fordert mehr Grip

Hyundai-Fahrer Esapekka Lappi hat an sein Team die Herausforderung gestellt, besser zu werden und den Kampf mit Kalle Rovanperä, dem Spitzenreiter der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), aufzunehmen.

Die größte Enttäuschung für Lappi gab es auf den ersten Prüfungen am Freitag in Portugal, auf denen Rovanperä wegen seiner Tabellensituation schlechtere Straßenbedingungen hatte.

«Es war enttäuschend», sagte Lappi. «Er hat uns mit 6:0 geschlagen. Sogar am Freitag war er nicht wirklich in einer guten Situation auf der Straße, dennoch konnte er ähnliche Zeiten wie wir erreichen. Dann hat er uns bei ähnlichen Straßenpositionen um 100 Prozent geschlagen. Es ist ein wenig enttäuschend, ein solches Tempo von einem anderen Team zu sehen. Ich denke, es zeigt uns auch, dass wir als Team eine Aufgabe zu erledigen haben, bei der wir versuchen, das Auto härter weiterzuentwickeln und in Zukunft besser zu werden.»

Auf die Frage, wo diese Entwicklung hinführen müsse, reagierte Lappi’s sofort mit der Bitte um mehr Grip. Auch die Probleme mit dem Turbolader, die sowohl er als auch Thierry Neuville hatten, gaben Anlass zur Sorge.

Er fügte hinzu: «Am letzten Tag gab es für unser Team etwas zu viel Action in Bezug auf technische Probleme, sowohl für Thierry als auch für mich ganz am Ende. Zwei Kilometer vor dem Ende der letzten Etappe hatten wir auch ein Problem mit unserem Turbo. Ich bin sicher, dass das Team die Probleme sorgfältig untersuchen wird, damit sie nicht noch einmal passieren und wir in den nächsten Runden besser sein können.»