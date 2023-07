Estland: Hyundai erneut mit Doppelpodium

Hyundai Motorsport hat mit einer starken Leistung bei der Rallye Estland, dem achten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2023, sein viertes Doppelpodium der Saison geholt

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe sicherten sich im Hyundai i20 Rally1 den zweiten Platz, während ihre Teamkollegen Esapekka Lappi/Janne Ferm am letzten Tag einen Kampf um den dritten Platz meisterten. Teemu Suninen/Mikko Markkula sorgten mit einem souveränen und konstanten Lauf durch die vier Etappen am Sonntag dafür, dass alle drei Crews unter die ersten fünf kamen.

Hyundai Motorsport mit Sitz im unterfränkischen Alzenau hat bei der Rallye Estland, dem achten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, ein weiteres Doppelpodium eingefahren: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Esapekka Lappi/Janne Ferm belegten die Plätze zwei und drei.

Für Neuville/Wydaeghe kam es spät zu einem Drama, als die Crew auf der Power Stage ihren Hybrid-Boost verlor, aber die Belgier behielten einen kühlen Kopf, holten sich einen Extrapunkt und bestätigten den zweiten Platz. Ihr Podiumsplatz markierte eine Rückkehr zur Form und einen Fortschritt in der Leistung des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid bei Hochgeschwindigkeits-Schotterveranstaltungen.

Der spannende Kampf zwischen Lappi/Ferm und Elfyn Evans (Toyota) um den dritten Platz ging bis in den Sonntag hinein weiter. Die Finnen bauten den Abstand auf Karaski 1, SS18, auf neun Sekunden aus. Obwohl Evans auf der folgenden Etappe etwas Zeit zurückgewann, baute Lappi auf der vorletzten Prüfung seinen komfortablen Vorsprung aus und setzte sich so gegen die Konkurrenz um die Position durch. Lappis dritter Platz markiert seinen vierten Podiumsplatz mit Hyundai Motorsport.

Die Newcomer Teemu Suninen/Mikko Markkula beeindruckten auch bei ihrem ersten Einsatz in der Rally1-Kategorie mit einem ruhigen und gelassenen letzten Tag. Die finnische Mannschaft lieferte genau das, was nötig war, um alle drei Hyundai Motorsport-Autos unter die ersten fünf zu bringen. Suninen/Markkula wollen nun bei der Rallye Finnland in zehn Tagen ihren Schwung auf heimischem Boden fortsetzen. Mit einer unveränderten Aufstellung für die nächste Runde ist das Team zuversichtlich, was die schnellste Veranstaltung der WRC im Kalender erwartet.

Neuville sagte: «Ich freue mich sehr, auf dem Podium zu stehen. Das ist ein guter Motivationsschub sowohl für das Team als auch für mich. So schnell war ich noch nie bei solchen Rallyes. Mit Blick auf Finnland ist das ein großartiges Zeichen, da wir deutlich sehen können, dass wir unser Auto auf Hochgeschwindigkeits-Schotter verbessert haben. Natürlich hatten wir gehofft, dass wir vor Kalle ins Ziel kommen würden, der ein weiteres unglaubliches Wochenende hatte und wir nichts tun konnten, um gegen ihn anzutreten. Von unserer Seite war es eine sehr starke Leistung und ich bin sehr zufrieden. Wir haben keine Fehler gemacht und konnten Druck machen und die Autos hinter uns halten. Hoffentlich können wir für die Rallye Finnland noch ein bisschen mehr tun und erneut um Podiumsplätze kämpfen.»

Lappi meinte: «Es war ein starkes Wochenende für unser Team. Ich denke, wir waren näher an Toyota dran, als wir alle erwartet hatten, aber immer noch etwas zu weit zurück, woran wir weiter arbeiten müssen. Dies ist das erste Mal, dass ich drei Tage hintereinander mit jemandem gekämpft habe – Elfyn war letztes Jahr hier wirklich schnell, daher war es fantastisch, diesen Kampf zu gewinnen. Vielen Dank an das Team; Wir hatten an diesem Wochenende keine Probleme außer dem Hybrid, was meine Schuld war. Wir haben bei den Tests und der Entwicklung des Autos gute Arbeit geleistet, also müssen wir das einfach fortsetzen. Es gibt noch viel zu tun, aber wie wir an diesen Ergebnissen sehen können, sind wir auf dem richtigen Weg.»

Suninen führte in Gedenken an den in Kroatien tödlich verunglückten Craig Breen an: «Es ist ein ganz besonderes Gefühl, Fünfter zu werden. Ich bin mir sicher, dass Craig mein Wochenende verfolgt hat. Für ihn wäre es schön gewesen, auf dem Podium zu stehen, aber das ist uns hier nicht gelungen. Ich habe mein Möglichstes getan, um so zu arbeiten, wie er es getan hatte, und es war eine emotionale Rallye für mich. Ich möchte Hyundai Motorsport und allen im Team ein großes Dankeschön aussprechen; Es ist ein tolles Arbeitsumfeld. Wir konnten mit unserem Fahrverhalten und unserer Erfahrung mit dem Auto gute Fortschritte machen und unsere Zeiten Schritt für Schritt verbessern. Ich habe jede einzelne davon genossen und bin dankbar für die Unterstützung des Teams, die mir geholfen hat, ein noch besserer Fahrer zu werden.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Es war wichtig, hier in Estland ein sauberes Wochenende zu haben, und genau das haben wir erreicht. Wir haben auf der guten Arbeit aufgebaut, die bei der Vorbereitung auf die Besonderheiten dieser Veranstaltung geleistet wurde, die nicht immer die Stärke unseres Autos gezeigt hat. Es hat sich mit einem weiteren starken Ergebnis und zwei Podestplätzen auf jeden Fall ausgezahlt. Herzlichen Glückwunsch an Thierry und Martijn sowie Esapekka und Janne zu ihrer unglaublichen Leistung. Auch Teemu und Mikko haben sehr gute Arbeit geleistet; Es gab für Teemu viel zu lernen, insbesondere das Hybridsystem, und er hat nichts falsch gemacht. Wir freuen uns nun darauf, zu sehen, was sie in Finnland erreichen können. Abschließend sollten wir nicht vergessen, dass Toyota auch an diesem Wochenende hier dominiert hat, und obwohl wir Fortschritte gemacht haben, sind diese nur so gut wie das, wozu die Konkurrenz in der Lage ist. Wir müssen dies als Inspiration für die weiteren Schritte nutzen, die für die nächsten Veranstaltungen noch unternommen werden müssen.» (Hyundai)

Endstand nach 21 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:36:03,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 52,7 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 59,5 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,8 1 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:21,1 6 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford + 3:09,9 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,2 8 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 6:25,6 9 Mikkelsen/Eriksen (N), Skoda + 9:54,1 10 Pajari/Mölkönen (FIN), Skoda + 10:03,9

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 170 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 115 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 112 4 Ott Tänak (EE), Ford 104 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 87 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 51 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 28 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19