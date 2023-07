Hyundai hofft auf Wiedergutmachung in Estland

Hyundai möchte nach der schwierigen Rallye in Kenia beim achten Saisonlauf der Weltmeisterschaft (WRC) in Estland Wiedergutmachung leisten und beim fünften Schotterlauf 2023 auf die Siegerstraße zurückkehren.

Teemu Suninen/Mikko Markkula werden zum ersten Mal in Estland am Steuer des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid sitzen und an der Seite von Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Esapekka Lappi/Janne Ferm antrete.

Hyundai Motorsport wird nächste Woche (20. - 23. Juli) durch die Wälder Estlands auf Wiedergutmachungsjagd gehen, wenn die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 in die zweite Saisonhälfte geht. Mt zwei Doppelpodestplätzen in den Jahren 2020 und 2021, gefolgt von einem dritten Platz im Jahr 2022, hat sich die Rallye Estland schnell zu einem Favoriten für Hyundai entwickelt. Als eine der jüngsten Ergänzungen im WRC-Kalender stellen die estnischen Pisten einen auffälligen Kontrast zu den jüngsten Veranstaltungen dar. Die glatten, schnellen Straßen weisen Hügel, Kuppen und Sprünge auf, ähnlich wie bei der Rallye Finnland. Diese Abschnitte sind mit technischen Abschnitten auf den engen Waldpässen des Landes verflochten und sorgen für ein spannendes Event sowohl für Fahrer als auch für Fans.

Die Belgier Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe sicherten sich hier 2021 ein Podium, während das finnische Team Esapekka Lappi und Janne Ferm bei der Veranstaltung ihren ersten Hyundai-Auftritt auf estnischem Schotter geben wird. Die dritte Mannschaft des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid wird aus Teemu Suninen und Mikko Markkula bestehen, die zum ersten Mal in das Auto steigen, nachdem der finnische Fahrer im Juni im Rahmen des Hyundai Motorsport Driver Development Program (HMDP) bekannt gegeben wurde.

Die Rallye Estland umfasst 21 Etappen mit einer Gesamtdistanz von 300,42 km. Es hat sich als relativ erfolgreicher Austragungsort für Hyundai Motorsport erwiesen und in den letzten drei Ausfahrten einen Sieg, fünf Podestplätze, 22 Etappensiege und 10 Etappen-1-2-Siege eingefahren.

Mit den Augen des Beifahrers

Laut Janne Ferm stellt die Rallye Estland für die Beifahrer eine geringere Herausforderung dar als die beiden vorherigen Runden. Die Hauptaufgabe besteht darin, Bereiche zu finden, in denen man bei einer unglaublich schnellen und flüssigen Rallye Zeit sparen kann.

Ferm sagte: «Die Rallye Estland ist keine sehr schwierige Rallye, besonders wenn man aus Finnland kommt, wo man Kuppen und Sprünge gewohnt ist. Aus der Sicht des Beifahrers gibt es lange Geraden mit einigen belebten Abschnitten, die aber meist von einer Kurve zur nächsten kommen. Die breiten Straßen sind im Vergleich zu Sardinien und Portugal stellenweise recht einfach. Für uns besteht die Herausforderung in Estland darin, herauszufinden, wo man nach vorne oder hinten fahren kann, und das ist im Grunde das, was die Beifahrer und Fahrer während der Besichtigung tun werden. Der Hauptunterschied zwischen Estland und anderen Rallyes besteht darin, dass die Geschwindigkeit sehr hoch ist und einige der Sprünge von Menschenhand geschaffen wurden. Der Untergrund ist hier recht schwierig. Der Sand nimmt das Wasser nicht so stark auf, sodass es letztes Jahr auf der Power Stage zu massiven Überschwemmungen kam. Es ähnelt unserem Heimatboden, ist aber im Vergleich zu Finnland etwas sandiger.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, führte an: «Die Rallye Estland hat uns in der Vergangenheit gute Ergebnisse beschert, einschließlich eines Sieges hier im Jahr 2020. Thierry und Teemu wissen beide, wie sie hier auf das Podium kommen, und Esapekka kommt mit guten Erfolgen nach Estland trotz eines enttäuschenden Endes seiner Safari Rallye Kenia. Wir arbeiten weiterhin eng als Team zusammen, um die Leistung unseres Hyundai i20 N Rally1 Hybrid weiterzuentwickeln, um unsere Punkteausbeute bei jeder Rallye für den Rest der Saison zu maximieren. Nach dem Wochenende in Kenia hoffen wir, dass Estland es uns ermöglicht, wieder zu kämpfen und die Rallye mit einem Podium zu verlassen.“

Neuville sagte: «Die Rallye Estland ist für mich jedes Jahr eine Herausforderung. Durch schnelle und breite Straßen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit sehr hoch, man muss sich also wirklich darauf einlassen und sich im Auto wohlfühlen. Meistens fährt man mit einem tiefen Auto, zumindest beim ersten Durchgang. Beim zweiten Durchgang muss man aufgrund der Spurrillen möglicherweise die Fahrhöhe erhöhen. Im Allgemeinen muss man die Balance zwischen einem steifen Auto, um Präzision zu erreichen, aber auch genügend Traktion bewahren. Es ist schwer, die richtige Balance zu finden, aber das sind die größten Herausforderungen.“

Lappi meinte: «Wie jeder weiß, ähnelt diese Veranstaltung in Bezug auf die Geschwindigkeit Finnland und Chile. Der Fahrstil besteht darin, entweder Vollgas zu geben oder zu bremsen – dazwischen gibt es nichts. Normalerweise muss man bei Rallyes in Mitteleuropa anders fahren, aber in Estland und Finnland gibt man Vollgas und das ist der größte Unterschied. Eine der größten Herausforderungen besteht aus meiner Sicht darin, dass die Straßennutzung nicht so klar ist. Man kann schneiden und die Ausgänge nutzen, wenn es ein Feld gibt. Um bequem abseits der Straße fahren zu können, muss man bei dieser Geschwindigkeit perfekte Temponotizen haben, das ist das Schwierigste, was man richtig hinbekommt.»

Suninen merkte an: «Ich freue mich wirklich darauf, in den Hyundai i20 N Rally1 Hybrid einzusteigen, besonders wenn es eine meiner Lieblingsrallyes ist. Ich habe schon lange davon geträumt und hart daran gearbeitet, wieder in die Spitzenklasse zurückzukehren. Deshalb ist es großartig, hier zu sein. Normalerweise ist die Rallye Estland eine der schnellsten Rallyes im gesamten Kalender und es ist wie ein Sprint, also müssen wir vom Start bis zum Ziel Vollgas geben. Die Oberfläche ist normalerweise recht weich, sodass der Grip sehr hoch ist, insbesondere auf der zweiten Schleife mit einigen großen Spurrillen. Mein Hauptziel ist es, einige gute Herstellerpunkte zu holen, aber ich muss auch ein gutes Tempo zeigen, und wenn das Gefühl gut ist, werden wir auf ein starkes Ergebnis drängen.» (Hyundai)

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 4 Ott Tänak (EE), Ford 98 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 69 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19