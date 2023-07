Estland-Shakedown: Titelverteidiger Rovanperä vorne

Kalle Rovanperä will in Estland den dritten Volltreffer in Folge

Der Titelverteidiger Kalle Rovanperä hat mit der inoffiziellen Bestzeit im Shakedown der Rallye Estland, der achten Station der Weltmeisterschaft, gezeigt dass er zu Recht die Fahrerwertung anführt.

Kalle Rovanperä, Sieger der beiden letzten Rallye Estland, hat im Toyota GR Yaris Rally1 die erste, wenn auch inoffizielle Duftnote 2023 in Estland gesetzt. Er markierte auf 4,08 km lange Schotterpiste mit 1:58,8 Minuten die schnellste Zeit, nur zwei Zehntelsekunden vor Thierry Neuville und sieben Zehntelsekunden vor Esapekka Lappi, beide im Hyundai i20 Rally1.

Hinter den beiden Toyota-Piloten Takamoto Katsuta und Elfyn Evans, Zweiter in der WM, und Teemu Suninen, erstmals in Hyundai i20 Rally1, wurde der Lokalfavorit Ott Tänak nach Motorproblemen am Ford Puma Rally1, die nur zwei Durchgänge erlaubten, auf der siebten Position vor seinem zeitgleichen (2:03) Teamkollegen Pierre-Louis Loubet geführt.

Nach dem Start am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 17:30 Uhr MESZ in Tartu, der zweitgrößten Stadt Estlands, folgt um 19:05 Uhr MESZ in der Nähe des zentralen Service-Platzes der 3,35 km lange Zuschauer-Parcours. Die 523 km lange erste Etappe wird am Freitag auf den Schotter-Highspeed-Pisten mit sieben weiteren Prüfungen (= 133 km) ab der WP 2 um 08:08 Uhr MESZ fortgesetzt. Sie endet gegen 18:30 Uhr MESZ in Tartu.

Die zweite Etappe (= 564 km) am Samstag, 22. Juli 2023, bietet nach dem Re-Start um 5:50 Uhr MESZ mit der WP 9 um 07:09 Uhr MESZ die nächsten acht Schotter-Entscheidungen (= 102 km) bis zum Tagesziel gegen 20:44 Uhr MESZ in Tartu.

Das Estland-Finale am Sonntag, 23. Juli 2023, führt 277 km und 4 Prüfungen (= 61 km) ab der WP 18 um 07:09 Uhr MESZ. Nach der Power Stage um 12:18 Uhr MESZ ist der Zieleinlauf in Tartu nach 1364 Gesamtkilometern und 21 Prüfungen (= 300 kk) um 15:30 MESZ vorgesehen.

Rallye Estland bei Red Bull TV

Nach der Rallye Safari wird Red Bull TV auch die Rallye Estland (20. bis 23. Juli 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 22 Uhr MESZ wird es bei Red Bull TV am Freitag (21. Juli), am Samstag (22. Juli) und am Sonntag (23. Juli) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen geben.

Rallye Estland auf ServusTV:

Samstag. 22. Juli 2023:

15:00 Uhr MESZ: WP 14 Kanepi 1 (= 16,48 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 16 Kanepi 2 (= 16,48 km)*

Sonntag, 23. Juli 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 19 Kampia 1 (= 18,50 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 21 Kampia 2 (Power Stage/18,50 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,08 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:58,8 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:00,0 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:00,5 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:00,8 5 Evans/Martin (GB), Toyota 2:00,9 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai 2:01,2 7 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:03,0 8 Loubet/Gilsoul (F/B), Ford 2:03,0 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda 2:07,5 10 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda 2:08,7

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 140 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 99 3 Sébastien Ogier (F), Toyota 98 4 Ott Tänak (EE), Ford 98 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 93 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 69 7 Dani Sordo (E), Hyundai 46 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 35 9 Pierre-Louis Loubet (F), Ford 20 10 Craig Breen (IRL), Hyundai 19