Rally.TV am 16. August 2023 endlich gestartet

Im Jahr 2018 hat WRC Promoter die Parameter der Rallye-Übertragung neu definiert und mehr Live-Inhalte der FIA World Rally Championship (WRC) bereitgestellt, als jemals vorstellbar gewesen wäre.

Nun verschiebt sich die Grenze erneut. Wir stellen Ihnen Rally.TV vor – Ihre 24/7-Heimat für Rallye und Rallycross. Die brandneue Rally TV-App und -Plattform wurde an diesem Mittwoch (16. August) gestartet und vereint die WRC-, World RX- und ERC-Apps in einem neuen Zuhause. Mit einem Monats- oder Jahresabonnement haben Sie jetzt Zugriff auf mehr als 30 Veranstaltungen und mehr als 600 Stunden Live-Inhalte pro Jahr.Die Rally TV-App und Rally.TV bieten jede Runde der WRC, der FIA Rallycross-Weltmeisterschaft (World RX) und der FIA Rallycross-Europameisterschaft (ERC) live und auf Abruf sowie eine konkurrenzlose integrierte Kamerabibliothek und umfangreiche Rallye- und World RX-Rennen Archiv.Im Zusammenhang mit dem Start erhielt wrc.com ein völlig neues Erscheinungsbild mit frischer Ästhetik und verbesserten Live-Timing-Funktionen, die in den kommenden Monaten weiterentwickelt werden.Weitere Informationen finden Sie unter Help.rally.tv