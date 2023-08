Wie gehabt? Auch 2024 13 WM-Läufe? 18.08.2023 - 10:54 Von Toni Hoffmann

© erc Lettland ersetzt 2024 Estland

In Kürze werden die FIA und der Promoter den Kalender 2024 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bekannt geben, der wie in dieser Saison wieder dreizehn Veranstaltungen umfassen wird.

Anders als angekündigt wird der Meilenstein von vierzehn somit nicht erreicht und die USA und Saudi-Arabien müssen noch warten, ebenso wie Spanien, das im nächsten Jahr nicht mehr zur WRC zurückkehren wird.



Monte Carlo, das mit der Rückkehr nach Gap seinen Kurs bereits vorgezeichnet hat, wird die Meisterschaft eröffnen, gefolgt von Schweden im Februar. Dann folgen die bei der FIA unter Vertrag stehenden Rallyes: Kroatien, Portugal, Sardinien, Kenia, Finnland, Griechenland, Chile, Mitteleuropa und Japan.



Es dürften jedoch mehrere Veränderungen stattfinden, allen voran Kenia, das im März zum dritten Event im Kalender werden würde, da Mexiko im Jahr 2024 nicht vertreten sein würde. Wie im Februar letzten Jahres angekündigt, ersetzt Lettland den Nachbarn Estland trotz ausgezeichneter Bewertung der Esten.



Schließlich scheint Polen, dessen letzte Ausgabe im Jahr 2017 stattfand (seither ein Lauf zur Rallye-Europameisterschaft), in der Pole-Position zu sein, um in den Kalender zurückzukehren wie Argentinien.



Möglich auch, dass die spanische WRC-Rallye, die bis 2022 in Salou in Katalonien stattfand, ab 2025 über die aktuelle ERC-Veranstaltung auf den Kanarischen Inseln in anderer Form und an einem anderen Ort wieder in die WRC integriert werden könnte.