Hyundai peilt Sieg beim Heimspiel an

Hyundai Motorsport mit Sitz im unterfränkischen Alzenau wird zum ersten Mal seit 2019 auf heimischem Boden bei der Zentral Europa Rallye, dem zwölften Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023, antreten.

Die Veranstaltung umfasst Etappen in Deutschland, der Tschechischen Republik und Österreich und ist damit die erste WRC-Rallye, die in drei Ländern ausgetragen wird. Bei diesem einzigartigen Event werden Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm und Teemu Suninen/Mikko Markkula mit einem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid antreten.

Das Hyundai Shell Mobis World Rally Team kehrt bei der ersten Zentral Europa Rallye seit Kroatien wieder auf Asphalt zurück und hofft, seiner Podiumsbilanz eine weitere Note hinzuzufügen. Die einzigartige, grenzüberschreitende Rallye ist die zweite reine Asphaltveranstaltung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2023 – inklusive Monte Carlo 2023 - und findet vom 26. bis 29. Oktober statt.

Als brandneue Veranstaltung birgt die Zentral Europa Rallye eine Reihe von Unbekannten. Die Besichtigung wird das erste Mal sein, dass die Crews Gelegenheit haben, die Strecken zu befahren, sodass ihnen nur wenig Zeit bleibt, sich mit dem Profil und den Eigenschaften der Straßen vertraut zu machen. Darüber hinaus ist der Kontrast der Oberflächen in den drei Ländern auffällig. Der rauere Asphalt und die engen Waldstraßen in der Tschechischen Republik könnten sich für alle Teilnehmer, auch für diejenigen am Steuer des Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, als die härteste Herausforderung des Wochenendes erweisen.

Bei der Veranstaltung kehrt die WRC zum ersten Mal seit der Rallye Deutschland 2019 wieder nach Deutschland zurück. Da sich das Werk von Hyundai Motorsport in Alzenau, Deutschland, befindet, wird sich die Zentral Europa Rallye für den Hersteller wie eine Heimveranstaltung anfühlen. Das Team errang bereits 2014 seinen ersten WRC-Sieg auf deutschem Boden. Eine Wiederholung dieses Erfolgs wird das Ziel aller drei Crews des Hyundai Shell Mobis World Rally Team sein: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm und Teemu Suninen/ Mikko Markkula.

Die Zentral Europa Rallye wird die erste Veranstaltung in der Geschichte der WRC sein, die die Grenzen von drei Ländern überschreitet. Die 18 Prüfungen führen eine Gesamtwettkampfdistanz von 310,01 km sowie die bisher längste Verbindungsdistanz der Saison, 1380,69 km. Die Rallye beginnt am Donnerstag in der Tschechischen Republik und bleibt den ganzen Freitag über im Land, bevor sie am Samstagmorgen sowohl nach Österreich als auch nach Deutschland führt. Dies bedeutet, dass alle drei Nationen in weniger als 48 Stunden die Rallye ausrichten.

Die Rallye aus der Beifahrersicht

Die Vorbereitung auf eine noch nie zuvor ausgetragene Rallye ist für Beifahrer ebenso eine Herausforderung wie für Fahrer. Markkula erzählt, wie er sich darauf vorbereitet, den Asphalt Mitteleuropas in Angriff zu nehmen:

«Bei einer neuen Rallye müssen wir besonders sorgfältig und zeitaufwändig auf Karten und unsere anderen Dokumente achten, um sicherzustellen, dass die Streckennoten perfekt sind. Der Streckennoten-Prozess selbst unterscheidet sich nicht allzu sehr, vor allem weil es bei Veranstaltungen, die wir bereits zuvor gemacht haben, immer einige neue Abschnitte oder völlig neue Strecken gibt. Ich denke, dass diese Rallye in gewisser Weise der Rallye Deutschland ähneln wird, einer Veranstaltung, bei der wir bereits Erfahrung gesammelt haben. Ich erwarte, dass die tschechischen Straßen schmal, holprig und schnell sind, während die österreichischen Straßen im Gegensatz dazu glatter und breiter, aber genauso schnell sind. Asphalt und Gripniveau werden von Land zu Land unterschiedlich sein, was eine große Herausforderung sein wird.»

Cyril Abiteboul, Teamchef von Hyundai Motorsport, erklärte: «Die Einführung einer brandneuen Rallye in den Kalender, und zwar einer so bemerkenswerten wie dieser, stellt für Teams und Crews immer eine Herausforderung dar. Eine WRC-Veranstaltung zurück nach Deutschland zu bringen, ist für uns als Heimspielrunde etwas Besonderes, aber auch für die deutschen Fans, die seit 2019 in ihrem Land keine hochkarätige Rallye-Action mehr gesehen haben. Drei Länder in einer Runde zu vereinen, ist etwas, was die WRC noch nie gemacht hat. Für drei Länder mit einer so großen Rallye-Tradition ist es außergewöhnlich, Gastgeber zu sein. Podiumsplätze bei unseren beiden vorherigen Asphalt-Rallyes (inklusive Monte Carlo) in dieser Saison bedeuten, dass wir zuversichtlich sind, dass wir die dritten Plätze von Thierry und Esapekka bei der Monte und in Kroatien wiederholen, wenn nicht sogar noch besser machen können.»

Thierry Neuville holte 2014 für Hyundai Motorsport den Sieg, es war der erste WRC-Triumph für beide, auf deutschem Boden Neuville sagte: «Es ist die neue Veranstaltung im Kalender und es ist immer spannend, wenn man die Chance bekommt, neue Straßen zu entdecken. Es handelt sich um eine Asphaltveranstaltung; Ich fahre immer gerne auf Asphalt und freue mich darauf. Es wird eine lange Veranstaltung zwischen Passau, Prag und auch mit Strecken in Österreich. Es hat die bisher weiteste Verbindungsdistanz im Kalender, daher werden zwischen den Prüfungen weite Distanzen zurückgelegt, aber ich bin mir sicher, dass es spannend wird. Normalerweise erhalten wir vom Veranstalter einige Aufnahmen, die die Prüfungen zeigen, damit wir versuchen können, einen Blick darauf zu werfen und zu sehen, worauf wir uns vorbereiten müssen, insbesondere vor dem Test vor der Veranstaltung, der bei einer Rallye von entscheidender Bedeutung sein wird. Es könnte drei verschiedene Tage mit drei verschiedenen Straßentypen werden. Wir müssen gut vorbereitet sein und das ist das Wichtigste, was wir tun können. Wie bei jeder anderen Rallye ist das Ziel der Sieg.»

Lappi führte an: «Es ist ein interessantes Konzept, das mir sehr gefällt; Es ist das erste Mal, dass wir so etwas in der höchsten Rallye-Klasse erleben. Der Freitag wird anspruchsvoll, da ich aus früheren Erfahrungen weiß, wie die tschechischen Straßen sind. Ich kenne Österreich nicht so gut, aber in Deutschland haben wir dank der Rallye Deutschland Erfahrung. Es ist die Jahreszeit, in der es viel Regen und Blätter von den Bäumen geben wird, daher wird es eine Herausforderung sein, mit den verschiedenen natürlichen Elementen umzugehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es am Wochenende drei verschiedene Charakteristika geben wird, da es sich um drei verschiedene Länder handelt. Ich glaube nicht, dass wir solche Veränderungen auf Asphalt bisher erlebt haben, daher wird es eine einzigartige Veranstaltung, auf die man sich vorbereiten muss. Das Ziel ist es, Druck zu machen. Wenn wir das schaffen, wird das Endergebnis sicher gut sein.»

Suninen meinte: «Die Zentral Europa Rallye wird wirklich anspruchsvoll sein. Sie wird in drei verschiedenen Ländern stattfinden, daher können wir mit sehr unterschiedlichen Straßentypen, unterschiedlichem Asphalt und vielen Änderungen rechnen. Es wird also eine große Herausforderung für mich, insbesondere, weil sie meine erste Rallye mit dem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid bei einer Asphaltrunde sein wird. Wir hatten einen wirklich guten Test in Österreich und haben einige gute Erfahrungen mit dem Auto gesammelt, aber die Rallye wird viel später im Jahr stattfinden, was sie zur schwierigsten Asphalt-Rallye im Kalender macht. Die Bedingungen werden viel schwieriger sein und das ist etwas Neues, mit dem wir bei der Rallye konfrontiert sind. Es beginnt Herbstzeit zu werden, die Temperaturen werden kälter, die Bäume verlieren Blätter, was bedeutet, dass sich Schmutz auf dem Asphalt befindet. Das Ziel ist, das Auto nach Hause zu bringen und so viel wie möglich aus unserer Zeit auf den Etappen zu lernen. Die Tatsache, dass Hyundai mein Tempo auf dem Asphalt sehen möchte, bedeutet mir sehr viel, deshalb möchte ich das Wochenende mit einem guten Ergebnis für das gesamte Team beenden.» (Hyundai)

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33