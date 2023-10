Zentral Europa: Rovanperä mit Hammerzeit vorne

Der Konter des Titelanwärters Kalle Rovanperä auf der vierten Prüfung des vorletzten Laufes zur Weltmeisterschaft saß bei der neuen Zentral Europa Rallye. Mit einer Hammerzeit entriss er Thierry Neuville die Führung.

Man musste sich beim Betrachten der Zeiten der vierten 23,81 km langen Prüfung Zvotoky bei der neuen Zentral Europa Rallye etwas die Augen reiben. Dort setzte der Titelanwärter Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 eine Hammerzeit. Bei seiner zweiten Bestzeit nahm der Tabellenführer Thierry Neuville im Huyndai i20 Rally1 auf der feuchten Piste glatte 22,8 Sekunden ab und verjagte ihn um 18,1 Sekunden vom ersten auf den zweiten Platz.

Der neue Leader Rovanperä neigte dennoch zu einem Understatement: «Es war nicht einfach, hier den Rhythmus zu finden. Wir haben erfahren, dass diese Etappe nasser war als die erste, aber ich glaube, ich war an manchen Stellen zu vorsichtig.»

«Die Bedingungen sind wirklich schwierig. Am Ende hatten wir große Probleme. Ich habe an schnellen Passagen mehrmals auf dem Auto verloren. Wir müssen am Setup arbeiten, um ein konkurrenzfähigeres Auto zu haben. Es ist wirklich gefährlich, es ist rutschig und es gibt viele Überraschungen», begründete der Tabellendritte Neuville den Verlust seiner Führung.

Der zweifache Saisonsieger Ott Tänak wurde bei seinem vorletzten Start im Ford Puma Rally1 von seinen Verfolgern überrannt. Esapekka Lappi im Hyundai i20 Rally1 zog an ihm zum dritten Rang (+ 19,6) ebenso wie Elfyn Evans (+ 22,8) im zweiten Toyota an ihm vorbei. Nach der vierten Entscheidung wurde Tänak, 2024 wieder bei Huyndai, auf fünften Platz mit 28,4 Sekunden Rückstand geführt.

Tänak suchte für den Platzverlust nach einer Begründung: «Ich versuchte es, aber uns gehen die Optionen aus. Ich habe nicht die richtigen Werkzeuge, um mit diesem Auto ein besseres Setup zu erreichen. Für mich ist es unfahrbar. Der Tag wird lang. Ich kann nicht schneller fahren.»

Hinter ihm zog Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) auf den sechsten Platz (+ 49,9) vor, 3,8 Sekunden vor Teemu Suninen (+ 52,7). Suninen ist aber im Fokus von Pierre-Louis Loubet, der nur 1,1 Sekunden hinter ihm im zweiten Ford Puma lauert.

Der achtfache Champion Sébastien Ogier scheint nach dem Reifenpech auf der vorherigen Prüfung seinen vierten Saisonsieg im Toyota GR Rally1 schon abgeschrieben zu haben. Er rangierte weiter auf P10 (+ 1:23,2): «Ich habe keine Motivation mehr», meinte der Toyota-Teilzeitarbeiter Ogier.

Stand nach 4 von 18 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 25:51,8 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 18,1 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 19,6 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 22,8 5 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 28,4 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 48,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 52,7 8 Loubet/Veillas (F/), Ford + 53,8 9 Munster/Louka (L/B), Ford + 58,4 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:23,2

Die Zentral Europa Rallye auf ServusTV:

Donnerstag, 26.10.2023:

14:00 Uhr MESZ: WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 2 = Circuit of Klatovy (8,92 km)*

Samstag, 28.10.2023:

11:00 Uhr MESZ: WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*

18:00 Uhr MESZ: WP 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*

Sonntag, 29.10.2023 (Umstellung auf Normalzeit):

09:30 Uhr MEZ: WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 Uhr MEZ: WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* gute Englischkenntnisse erforderlich

Zentral Europa Rallye bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Zentral Europa Rallye, den zwölften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Tschechien, Österreich und Deutschland (26. bis 29. Oktober 2023), mit Live-Streams begleiten. Jeweils um 22:00 Uhr MESZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (27. Oktober), am Samstag (28. Oktober) und am Sonntag (29. Oktober) schon um 21:00 Uhr MEZ die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.