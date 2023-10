Rallye paradox für Mikkelsen, nach Pech Champion

Die Zentral Europa Rallye war für Andreas Mikkelsen ein chaotisches Wochenende, aber sein Sieg auf der Power Stage reichte, um beim vorletzten Lauf zur Weltmeisterschaft erneut in der WRC2 Champion zu werden.

Mikkelsen holte sich 2021 nach einem Kampf mit seinem norwegischen Landsmann Mads Østberg den Titel, verpasste ihn aber letztes Jahr, teils wegen eines ganz besonderen Fehlers in Griechenland, vor allem aber wegen zweier mechanischer Ausfälle in Führung. 2023 hat er sich hervorragend erholt.

Seine Saison begann er erst in der fünften Runde in Portugal, eine komplette Saison war nie in Sicht. Aber der Norweger zeigte weiterhin seine Leistung, kletterte weiter in der Meisterschaftswertung nach oben und schaffte es schließlich, sich in seinem Škoda Fabia RS Rally2 des deutschen Toksport-Teams ein Programm zu sichern, das ausreichte, um den Titel zu gewinnen. Das ist eine besondere Leistung, wenn man bedenkt, dass er es geschafft hat, ohne seine verlorene Punktzahl nutzen zu müssen.

«Wir hatten eine großartige Saison», sagte Mikkelsen gegenüber DirtFish. «Der Druck war ziemlich hoch, weil der Plan nur vier Rallyes vorsah und ich wusste, wenn ich bei diesen vier Rallyes einen Fehler machen würde, würden wir es nicht mehr schaffen, also war es wirklich hart. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen.»

Mikkelsens Saison begann mit einem Podiumsplatz (Dritter) in Portugal, bevor er auf der letzten Prüfung in Sardinien den Sieg errang, als Adrien Fourmaux ausfiel. Es folgte ein weiterer Sieg in Estland. Mikkelsens Saison nahm richtig Fahrt auf, obwohl ein vierter Platz in Finnland enttäuschend war, da der dreimalige Rallye-Weltmeister ein falsches Setup bereuen musste. Aber seine Fahrt bei der Akropolis-Rallye Griechenland war besonders großartig, als er sich vom 16. Platz in der Klasse (nach drei mysteriösen Reifenschäden hinten links an seinem Fabia) zurückkämpfte, die Veranstaltung gewann und die Meisterschaftsinitiative übernahm.

«Das war etwas Besonderes», erklärte Mikkelsen. «Und es ist schon lange her, dass ich so gefahren bin, dass mir alles egal ist, ich fahre einfach so schnell ich kann und es ist schön zu sehen, dass wir immer noch eine wirklich gute Geschwindigkeit haben.»

Ironischerweise war das Ereignis, bei dem Mikkelsen den Deckel zumachte und dennoch gewann, mit Abstand sein schwächstes Ereignis der Saison. Er und Torstein Eriksen führten zwar die Zentral Europa Rallye an, die Bremsen spielten verrückt und sie kamen auf der vierten Prüfung von der Straße ab. Dank der Unterstützung der Zuschauer konnten sie weiterfahren, allerdings mit einem beschädigten Auto und ohne Service am Mittag gab es keine Chance auf ein Comeback im Akropolis-Stil.

Stattdessen wartete Mikkelsen einfach auf die Powerstage, bei der er das Tempo vorgab, und da sein Rivale Gus Greensmith einen Fehler machte und keine Bonuspunkte sammeln konnte, hat er nun den Titel in der Tasche.

«Es fing gut an, als ich die Rallye anführte, und dann machte ich auf der vierten Prüfung einen Fehler, wir stürzten ab und seitdem wartete ich, sagen wir mal, nur auf die Powerstage und stellte sicher, dass das Auto für die Powerstage da war, also zumindest das. Das war die einzige Art von Punkten, die ich holen konnte», erklärte der 34-Jährige. «Und als es Gus auch nicht besonders gut ging, hatten wir die Chance, in der Powerstage den Unterschied zu machen.»

Mikkelsen ist ein ehrgeiziger Fahrer, der auf einem höheren Niveau als der WRC2 viel erreicht hat. Aber ein zweiter Titel bedeutet ihm sehr viel.

«Es ist schön, denn zu Beginn der Saison hatte ich nicht damit gerechnet, die Meisterschaft zu gewinnen», merkte er an. «Wir bekamen also immer mehr Rallyes und am Ende schafften wir es auch, nach Japan zu fahren, also wussten wir, dass wir das als Verstärkung hatten. Es war wirklich schön, es hier zu schaffen, denn es wäre so langweilig, nach Japan zu fahren und um einen Punkt oder so zu fahren, es wäre ein schreckliches Wochenende. Schön, das hinter uns zu haben, und wir können uns ganz auf Japan konzentrieren und dort schnell fahren.»