Jagdsaison mit neuem Punktemodus eröffnet 25.01.2024 - 17:40 Von Toni Hoffmann

© wrc.com Das WRC-Aufgebot bei der Rallye Monte Carlo

Die 92. Rallye Monte Carlo hat am Donnerstag ab 16:52 Uhr vor dem berühmten Casino Monte Carlo die neue Saison der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 mit einem neuen Punktemodus eröffnet.

Ab Donnerstag, 25. Januar 2024, wird in der Rallye-Weltmeisterschaft anders gezählt. Es gibt einen neuen Punktemodus. Demnach werden schon am Ende des Samstags für die TOP 10 Punkte nach dem Schema 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 vergeben, sofern die Teilnehmer auch am Sonntag das Ziel in Wertung erreichen. Der bislang eher fade Sonntag wird etwas aufgemöbelt. Dann werden in der Sonntagswertung für die sieben besten Fahrer zudem Punkte nach dem Schlüssel 7-6-5-4-3-2-1 verteilt. Die zusätzlichen Bonuspunkte bis Platz fünf (5-4-3-2-1) in der abschließenden Power Stage bleiben. So kann der Gesamtsieger mit den drei Wertungen weiter pro Rallye 30 Punkte einstreichen.



68 von den 75 zugelassenen Teams sind zum traditionellen Saisonauftakt gestartet. Alte Rallye-Hasen können sich an 200 und mehr Teams bei der Königin der Rallyes erinnern, aber lange, lange ist es her. Der Tross machte sich vom mondänen Fürstentum an der der Côte d’Azur Richtung französische Seealpen bei Digne-les-Bains auf, wo um 20:35 Uhr und 21:58 Uhr die ersten der 17 Prüfungen in der Dunkelheit absolviert werden. Danach geht es zum zentralen Service in Gap, der Geburtsstadt des letztjährigen Gewinners Sébastien Ogier, der vor 15 Jahren im Peugeot 207 S2000 seinen ersten von neun Siegen eingefahren hatte und mit dem zehnten Triumph in diesem Jahr liebäugelt.



Der achtfache Champion Ogier erklärte beim Start: «Für mich ist es immer etwas Besonderes, hier zu sein. Es ist ein wunderschöner Ort, den ich liebe. Ich genieße diese Atmosphäre. Der Druck steigt immer zu Beginn jeder Saison. Die Prüfungen sind wunderschön und es ist immer eine große Herausforderung. Selbst wenn ich eine gute Erfolgsbilanz vorweisen kann, gibt mir das zu Beginn keine Garantie. Wir fangen bei Null an und ich erwarte ein weiteres anspruchsvolles Wochenende. Wenn die Motivation nicht da wäre, wäre ich nicht hier. Es macht mir Spaß, dieses fantastische Auto zu fahren. Es macht so viel Spaß, besonders das Fahren auf den Straßen meiner Jugend.»



Ogier wird wie 2023 wieder im (diesmal schwarzen) Toyota GR Yaris Rally1 ein ausgewähltes Teilzeitprogramm wie der Doppelweltmeister Kalle Rovanperä, in Monaco nicht am Start, bestreiten. Daher muss ihr Teamkollege, der Vizechampion Elfyn Evans im Toyota als erstes Fahrzeug auf die bislang noch schnee- und eisfreien Pisten, was sich aber schnell ändern kann.