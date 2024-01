Rallye Monte Carlo im ServusTV-Streaming

Obwohl der Salzburger TV-Sender ServusTV sein Programm für Deutschland eingestellt hat, ist er im Internet im Streaming erreichbar, was für den Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 vom 25. bis 28. Januar wicht

ServusTV (gute Englischkenntnisse Voraussetzung) schaltet sich erstmals am Donnerstag, 25. Januar 2024, am späten Abend ab 20:30 Uhr zur Schalte von der ersten Prüfung, der 21,01 km langen «Thoard» ein. ServusTV ist am Samstag, 27. Januar 2024, ab 08:00 Uhr mit der WP 9, der 18,79 km langen «Esparron», wieder am Start. Die nächste Übertragung startet am Samstag, 27. Januar 2024, ab 14:00 Uhr mit dem zweiten Durchgang dieser Prüfung.

Beim Finale am Sonntag, 28. Januar 2024, schaltet sich ServusTV mit der Übertragung der WO 17, der 14,80 km langen Power Stage über den legendären Col de Turini ab 12:00 Uhr ein.

servusTV.com/sport