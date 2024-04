Toyota glänzt in Kroatien mit Ogier und Evans

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team sicherte einen weiteren Doppelsieg bei der Kroatien-Rallye, vierte Station der Weltmeisterschaft, wobei Sébastien Ogier den Sieg über seinen Teamkollegen Elfyn Evans errang.

TGR-WRT behauptet seinen 100-prozentigen Siegesrekord bei der anspruchsvollen Asphaltveranstaltung, seit diese 2021 in den Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft aufgenommen wurde. Die Strecken rund um die kroatische Hauptstadt Zagreb boten erneut herausfordernde Bedingungen und einen engen Wettbewerb. Das ganze Wochenende über landete Toyota in der Gesamtwertung auf den ersten beiden Plätzen.

Evans lag nach Freitag zeitgleich mit seinem Hauptkonkurrenten in der Meisterschaft, Thierry Neuville (Hyundai), an der Spitze. Ogier hatte nur 6,6 Sekunden Rückstand, nachdem ihm eine beeindruckende Zeit auf der letzten Etappe geholfen hatte, einen Großteil der Zeit wieder gutzumachen, die er durch das Fahren auf schmutzigeren Straßen weiter hinten im Feld verloren hatte. Das TGR-Duo hielt den Druck bis zum letzten Tag und einer dramatischen zweiten Etappe am Morgen aufrecht, bei der sowohl Neuville als auch Evans durch Zwischenfälle Zeit verloren. Ein fehlerfreier Lauf ermöglichte es Ogier, die Führung zu übernehmen, während Evans seinen Dreher ohne größeren Schaden überstand und weiterhin Zweiter in der Gesamtwertung war.

Nach zwei weiteren Prüfungen sicherte sich Ogier den 59. Sieg und das 100. Podium seiner WRC-Karriere. Er und Beifahrer Vincent Landais beendeten ihre zweite Saisonrallye schließlich mit 9,7 Sekunden Vorsprung vor Evans und Scott Martin. Mit einem dritten Podiumsplatz in vier Runden und dem Sieg über seinen Hauptkonkurrenten am Sonntag liegt Evans nur noch sechs Punkte von der Führung in der Fahrerwertung entfernt.

Takamoto Katsuta verbesserte während der gesamten Veranstaltung zusammen mit seinem Beifahrer Aaron Johnston sein Tempo und sein Selbstvertrauen. Er führte die separate Super-Sunday-Wertung an, nachdem er beide Durchgänge des Trakošćan-Vrbno-Tests gewonnen hatte, und kletterte auf den fünften Gesamtrang.

Dank der Bemühungen aller drei Crews am Wochenende führt TGR-WRT weiterhin die Herstellerwertung mit einem Vorsprung von sieben Punkten an.

Bei seiner erst zweiten WRC-Veranstaltung auf Asphalt belegte der GR Yaris Rally2 den dritten Platz in seiner Kategorie und den zehnten Gesamtrang in den Händen von Sami Pajari und Enni Mälkönen, die in ihrem von Printsport eingesetzten Auto vier schnellste Zeiten fuhren.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Das war eine unglaubliche Rallye mit einem fantastischen Ergebnis für unser Team. Nach dem Samstag war ich mir nicht sicher, ob wir gewinnen könnten, weil Neuville stark aussah, aber heute Morgen gab uns der Angriff von Elfyn auf der ersten Etappe Hoffnung. Was dann passierte, als sowohl Thierry als auch Elfyn Zeit verloren, war etwas, was wir nicht wollten, aber es bedeutete, dass Sébastien plötzlich in Führung lag und den Sieg erringen konnte. Es war sehr dramatisch, aber das ist Rallyesport und man hat sich nichts gesichert, bis man wirklich über der Ziellinie ist. Es zeigt auch, wie großartig unser Sport sein kann, wenn bis zum letzten Tag ein so enger Kampf um die Podiumsplätze herrscht. Es ist Seb's 100. Podiumsplatz, was eine unglaubliche Zahl ist: Dass er nach fast drei Monaten Abwesenheit wieder ins Rennen geht und am Ende das Event gewinnt, zeigt nur, warum er achtmaliger Weltmeister ist, und es ist großartig, ihn in unserem Team zu haben.»

Elfyn Evans: «Heute herrscht ein Gefühl der Enttäuschung. Auf der ersten Prüfung am Sonntag fing es recht gut an, aber wir waren bei der Reifenwahl zu optimistisch und mit dem harten Reifen war es auf der zweiten Prüfung schwierig: Diese Piste war ziemlich voller Schlamm und das Heck drehte sich. Man muss dabei sein, um zu gewinnen, und heute hat es nicht geklappt. Dennoch war das Wochenende im Großen und Ganzen ziemlich gut, mit einem harten Kampf die ganze Zeit über und dem zweiten Platz am Ende. Es ist ein tolles Teamergebnis und es macht Spaß, mit Seb zu kämpfen. Es fühlt sich nicht so an, als wäre die Mannschaft für diesen Doppelsieg in Form von Punkten vollständig belohnt worden, aber so ist es.»

Sébastien Ogier: «Ich freue mich sehr über diesen Sieg. Es war ein hartes Wochenende: Wir wussten, dass wir mit unserer Startposition hierher kommen würden, aber wir haben das ganze Wochenende über Druck gemacht, nie aufgegeben und so viel Druck gemacht, wie wir konnten. Ich glaube, ich hatte noch nie bei einer Rallye so viele Momente, in denen ich so an meine Grenzen gegangen bin, aber am wichtigsten ist, dass wir es mit einem Sieg nach Hause gebracht haben. Einhundert Podestplätze sind eine schöne Zahl und es ist großartig, sie mit einem Sieg zu erreichen. Ich genieße jede Gelegenheit, diese Autos zu fahren, und es ist schön zu sehen, dass wir immer noch etwas Geschwindigkeit haben. Ich freue mich riesig für das Team, auch wenn wir in den Punkten nicht so viel ausmachen können. Es war eine großartige Teamleistung und lasst uns so weitermachen.»

Takamoto Katsuta: «Es war ein gutes Wochenende für mich, da ich im Laufe der Zeit immer mehr Selbstvertrauen gewonnen habe. Schon am Samstag fühlten sich einige Strecken gut an und ich habe einfach versucht, so weiterzumachen und hatte ein noch besseres Gefühl im Auto. Ich war etwas enttäuscht von der Power Stage, wo ich etwas zu vorsichtig war, aber alles andere lief heute gut. Wir waren am Super Sunday die Schnellsten und haben einige gute Punkte für das Team geholt, worüber ich mich sehr freue und es insgesamt ein gutes Ergebnis für das Team war. Das nächste Mal möchte ich vom Beginn der Rallye an besser sein und dann kann das Ergebnis viel besser ausfallen, aber insgesamt war es ein gutes Wochenende.» (Toyota)

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 2:40:23,6 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 9,7 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 45,8 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 58,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:55,5 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 4:01,0 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 5:11,0 8 Gryazin/Aleksandrov (BG), Citroën C3 + 9:21,3 9 Rossel/Dunand (F), Citroën C3 + 9:59,5 10 Pajari/Möikönen (FIN), Toyota Rally2 + 10:22,7

Fahrer-WM - Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai 86 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 80 3 Adrien Fourmaux (F), Ford 59 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 53 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 45 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 45 7 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 31 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 23 9 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai 14 9 Oliver Solberg (S), Skoda Rally2 12