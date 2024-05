Ogier mit 60. Sieg zum Portugal-Rekord

Nun ist der achtfache Champion Sébastien Ogier nach seinem 60. Gesamtsieg mit seinem sechsten Triumph der alleinige Rekordhalter in Portugal, Schauplatz des fünften Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Portugal ist für Sébastien Ogier ein besonderes Terrain. Dort gewann der inzwischen 40-Jährige 2010 im Citroën C4 WRC seinen ersten WM-Lauf. In diesem Jahr gab es in Porto für ihn zwei Gründe zum Feiern. Bei seinem dritten Saisonstart im GR Yaris Rally1 erzielte Ogier bei seinem erneuten Toyota-Kurzprogramm nicht nur nach Kroatien seinen zweiten Volltreffer 2024 sondern auch seinen 60. Gesamtsieg. Nebenbei stellte er bei seinem 185. WM-Start und 101. Podiumsbesuch mit nun sechs Triumphen auf portugiesischem Schotter eine neue Rekordmarke auf und überbot damit Markku Alen um einen Sieg.

Ogier strahlte mit der Sonne in Portugal um die Wette: «Auch hier habe ich nichts dagegen, mit Markku Alen genannt zu werden, weil er eine Legende ist. Aber wir müssen auch das sehen. Es war nicht das große Wochenende für das ganze Team, aber wir werden zurückkommen und es war eine gute Rallye für uns.»

Nach 22 Prüfungen kam der Toyota-Teilzeitpilot Ogier 7,9 Sekunden vor dem wieder erstarkten Hyundai-Heimkehrer Ott Tänak, der die Wertung am so genannten Super Sunday gewann, ins Ziel auf dem Porto-Messegelände in Mantosinhos. Mit dem dritten Platz am Samstag und am Sonntag festigte Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) seine Tabellenführung, schon 24 Punkte vor Elfyn Evans und 31 Zähler vor Tänak. Der Waliser Evans, Portugal-Sieger von 2021, konnte im Toyota GR Yaris Rally1 mit dem sechsten Platz (+ 6:36) diesmal in Portugal nach den Kühlungsproblemen gegen Ende, den von Beifahrer Scott Martin vergessenen Streckennoten und einem Reifenwechsel nicht so recht überzeugen.

Bei den Herstellern verkürzte der Tabellenzweite Hyundai auf nur noch vier Punkte zum führenden Titelverteidiger Toyota (219).

Tänak betonte:«Es war ein anspruchsvolles Wochenende, aber wir haben unser Bestes gegeben. Dieses Wochenende hat sich bezahlt gemacht. Wir haben unseren Rhythmus verbessert.»

Neuville meinte: «Wir sind gut durchgekommen. Ich versuchte so viel wie möglich anzugreifen, aber meine Reifen waren nicht mehr so toll. Vielen Dank an das Team für dieses sehr zuverlässige Auto.»

Bei der ersten von sieben aufeinander folgenden Schotterrallyes, dem Sommer der Schotterrallyes, lieferte Adrien Fourmaux in seinem Motorsport-Frühling erneut mit dem vierten Rang (+ 1:47,8) eine solide Leistung ab. Seinen bisherigen dritten WRC-Rang musste er um acht Punkte an Tänak abtreten. Fourmaux führte an: «Das sind gute Punkte. Wir werden einen Platz in der Meisterschaft verlieren. Wir hatten jeden Tag ein gutes Tempo und sind sehr zufrieden mit dem Auto und dem Team.»

Hinter ihm reihten sich der Saisonneueinsteiger Dani Sordo (Hyundai/+ 2:48,9) und Evans auf den Rängen fünf und sechs ein.

Spannung bis zum Schluss in der WRC2. Der nicht für die Wertung gemeldete Nikolay Gryazin war zwar auf P7 im Citroën C3 der beste Rally2-Pilot, die offizielle WRC2-Wertung aber gewann der Spanier Jan Solans mit dem ersten Toyota-Sieg, nur 3,2 Sekunden vor dem Iren Joshua McErlean und 1:51,9 Minuten vor dem Finnen Lauri Joona, beide in Skoda Fabia RS Rally2.

Endstand nach 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Ogier/Landais (F), Toyota 3:41:32.3 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 7,9 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:09,8 4 Fourmaux/Coria (F), Ford + 1:47,8 5 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:48.9 6 Evans/Martin (GB), Toyota + 6:36,0 7 Gryazin/Aleksandrov (BG), Citroën + 11:48.4 8 Solans/Sanjuan (E), Toyota + 11:52,9 9 McErlean/Fulton (IRL), Skoda + 11:56,1 10 Joona/Hussi (FIN), Skoda + 13:40.3

Fahrer-WM - Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai 110 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 86 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 79 4 Adrien Fourmaux (F), Ford 71 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 70 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 49 7 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 36 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 23 9 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai 14 10 Oliver Solberg (S), Skoda Rally2 12

Hersteller-WM - Stand nach 5 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT 219 2 Hyundai Shell Mobis WRT 215 3 M-Sport Ford WRT 116

Rallye Portugal u.a. auf Red Bull TV:

Red Bull TV ist mit dem Streaming jeweils um 23:00 Uhr MESZ am Freitag, 10. Mai, am Samstag, 11. Mai, und am Sonntag, 12. Mai, beim fünften Saisonlauf 2024 dabei. ServusTV nur am Sonntag, 12. Mai, ab 13:00 Uhr MESZ mit Walter Zipser von der Power Stage.