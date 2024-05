Portugal-Shakedown: Flottes Hyundai-Trio

Als sei Dani Sordo nie weg gewesen, dabei begann für den spanischen Hyundai-Teilzeitjobber erst jetzt seine Mini-Saison beim portugiesischen Nachbarn, er führte den Hyundai-Dreier vor Ott Tänak und Thierry Neuville an.

Bei seinem ersten Saisonstart markierte Sordo, sieben Mal in Portugal auf dem Podium, auf 4,61 km langen Schotterpiste mit 2:51,2 Minuten die inoffizielle Bestzeit, fünf Zehntelsekunden vor Tänak und neun Zehntelsekunden vor dem Tabellenführer Neuville.

Der fünffache Portugal-Sieger Sébastien Ogier setzte bei seinem Teilzeitprogramm und dritten Saisonstart im Toyota GR Yaris Rally1 mit 2:52,2 Minuten die viertbeste Zeit vor Adrien Fourmaux im Ford Puma Rally1 von M-Sport, den Toyota-Kollegen Takamoto Katsuta, Elfyn Evans und Kalle Rovanperä sowie Grégoire Munster im zweiten Puma.

Der portugiesische Schotterklassiker rund um die Stadt Porto wird am Donnerstag, 9, Mai, um 18:00 Uhr MESZ in der Universitätsstadt und ehemaligen Hauptstadt Coimbra gestartet. Es folgt gegen 20:05 Uhr MESZ der 2,94 lange Zuschauer-Parcours bei Figueira da Foz. Nach dem Re-Start am Freitag gegen 07:45 Uhr in Figueira da Foz folgen vier Entscheidungen bis zur Reifenwechselzone (kein Service) ab 13:15 Uhr MESZ in Arganil. Diese werden bis zur Ankunft im Tagesziel im Messegelände von Porto ab 21:00 Uhr MESZ wiederholt.

Der Samstag mit der zweite Etappe ist 580 Gesamtkilometern und 145 Bestzeitkilometern mit neun Prüfungen nach dem Re-Start gegen 08:00 Uhr MESZ in Matosinhos (Messe) der längste Tag.

Der so genannte Super Sunday führt nach dem Re-Start gegen 06:30 Uhr in Matosinhos über zwei Prüfungen, die zweimal absolviert werden, darunter auch Fafe (Spunghügel) mit der neuen Wertung (1. – 7. Platz). Der zweite Durchgang von Fafe (TV ab 13:00 Uhr – auch ServusTV) wird als abschließende Power Stage um 13:15 Uhr MESZ vor zig tausenden Zuschauern gestartet.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (4,61 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:51,2 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:51,7 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52,1 4 Ogier/Landais (F), Toyota 2:52,2 5 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:52,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:52,4 7 Evans/Martin (GB), Toyota 2:52,7 8 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:52,7 9 Munster/Louka (L/B), Ford 2:56,2 10 Greensmith/Andersson (GB/S), Skoda 2:57,7

Fahrer-WM - Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug (Schweden) Punkte 1 Thierry Neuville (B), Hyundai 86 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 80 3 Adrien Fourmaux (F), Ford 59 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 53 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 45 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 45 7 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 31 8 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 23 9 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai 14 9 Oliver Solberg (S), Skoda Rally2 12

Hersteller-WM - Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT 176 2 Hyundai Shell Mobis WRT 169 3 M-Sport Ford WRT 96

Rallye Portugal u.a. Red Bull TV:

Red Bull TV ist mit dem Streaming jeweils um 23:00 Uhr MESZ am Freitag, 10. Mai, am Samstag, 11. Mai, und am Sonntag, 12. Mai, beim fünften Saisonlauf 2024 dabei. ServusTV nur am Sonntag, 12. Mai, ab 13:00 Uhr MESZ (englisch) von der Power Stage.