Hier die Zeiten für die 24 Stunden von Le Mans 2020

SPEEDWEEK.com gibt nochmals einen Überblick auf die Zeiten der anstehenden 24 Stunden von Le Mans. Mit Road to Le Mans und Porsche Carrera Cup sind zudem zwei Rahmenrennserien mit dabei.

Es ist soweit: Die Action bei den legendären 24 Stunden von Le Mans steht nun unmittelbar bevor. Bereits am gestrigen Mittwoch wurde die technische Abnahme der 59 Rennwagen, die für die 88. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers eingeschrieben wurden, durchgeführt. Damit steht einem spannenden motorsportlichen Rennwochenende nun nichts mehr im Wege. Die circa zwei Drittel des 13,626 Kilometer langen 'Circuit de la Sarthe', die aus öffentlichen Landstraßen bestehen, wurden in der Nacht zum Donnerstag für den Straßenverkehr gesperrt und somit für den Motorsport freigegeben. Die Show kann nun also endlich beginnen.

Leider findet das Event in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Als Folge wurde auch der Zeitplan ordentlich eingekürzt. Den Anfang in Le Mans machte ab 8:30 Uhr bereits die Road to Le Mans (die Rahmenrennserie für GT3 und LMP3) mit ihrem ersten freien Training. Als zweite Rahmenserie ist 2020 der Porsche Carrera Cup am Start.

Das ist der Zeitplan aller Sessions in Le Mans

Donnerstag 08:30-09:30 Uhr fr. Training R. to Le Mans

Donnerstag 10:00-13:00 Uhr fr. Training 24h-Rennen

Donnerstag 14:00-17:00 Uhr fr. Training 24h-Rennen

Donnerstag 17:15-18:00 Uhr Qualif. 24h-Rennen

Donnerstag 18:30-19:30 Uhr fr. Training R. to Le Mans

Donnerstag 20:00-24:00 Uhr fr. Training 24h-Rennen

Freitag 08:30-08:50 Uhr erste Qualif. R. to Le Mans

Freitag 09:10-09:30 Uhr zweite Qualif. R. to Le Mans

Freitag 10:00-11:00 Uhr fr. Training 24h-Rennen

Freitag 11:30-12:00 Uhr Hyperpole 24h-Rennen

Freitag 13:00-13:45 Uhr fr. Training Porsche Cup

Freitag 14:15-15:10 Uhr Rennen 1 R. to Le Mans

Freitag 15:45-16:30 Uhr fr. Training Porsche Cup

Freitag 17:45-18:45 Uhr Qualif. Porsche Cup

Samstag 09:15-10:00 Uhr Rennen Porsche Cup

Samstag 10:30-10:45 Uhr Warm-up 24h-Rennen

Samstag 11:15-12:10 Uhr Rennen 2 R. to Le Mans

Samstag 14:30 Uhr Start des 24h-Rennens

Hier hat SPEEDWEEK.com bereits aufgelistet, wie die 24 Stunden von Le Mans im Fernsehen und per Livestream angeschaut werden können.