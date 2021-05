Überraschung: NITRO überträgt nun die 24h Le Mans

Der Fernsehsender der Mediengruppe RTL baut das Motorsportangebot weiter aus. Neben dem 24h Rennen am Nürburgring wird nun das Rennen in Le Mans ausgestrahlt. Auch das ADAC GT Masters gibt es 2021 dort zu sehen.

Der Sender NITRO wird zu einer richtigen Motorsport-Plattform und somit zum Muss für echte Racer. Denn nachdem NITRO bereits seit einiger Zeit die 24h auf dem Nürburgring im Fernsehen zeigt, kommt nun noch ein weiterer Langstrecken-Klassiker ins Programm. Dabei handelt es sich um die 24 Stunden von Le Mans, die in diesem Jahr am Wochenende des 21./22. August ausgetragen werden.

Wie der Sender gerade verkündet hat, wird NITRO 2021 exklusiver TV-Partner beider Rennen und setzt somit in diesem Jahr zum einzigartigen TV-Marathon an. Das prestigeträchtige Rennen von Le Mans ist der Höhepunkt eines neu erworbenen TV-Rechtepakets und wird erstmals live und in voller Länge bei NITRO übertragen. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat sich langfristig die TV-Rechte der gesamten WEC gesichert und wird zukünftig die Sportwagen-WM umfangreich begleiten.

«Mit den traditionsreichen 24h-Langstrecken-Rennen von Le Mans und am Nürburgring sowie einer der weltweit führenden Serien im GT-Sport - das ADAC GT Masters - besitzen wir ein überaus starkes Rennsportpaket, das NITRO zur festen TV-Adresse für Motorsport-Fans in Deutschland macht. Wir freuen uns, diese besondere Herausforderung mit der Leidenschaft und ganzen Expertise unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupacken. Unsere Rennsport-Crew besitzt durch ihre jahrelange Erfahrung die besten Voraussetzungen und wird ordentlich Adrenalin von der Strecke vor die Bildschirme transportieren», erklärt NITRO-Senderchef Oliver Schablitzki.

Doch damit nicht genug: Denn bereits seit Ende letzten Jahres steht fest, dass NITRO ab 2021 zudem auch das ADAC GT Masters auf den heimischen Fernseher bringt. Die sogenannte 'Liga der Supersportwagen' gilt als die beste GT3-Serie der Welt. Da ist es nachvollziehbar, dass sie vom DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) das Prädikat 'Deutsche GT Meistersaft' erhielt.

Saisonstart im ADAC GT Masters ist am kommenden Wochenende (15./16. Mai) in Oschersleben. Wann genau gesendet wird, wird in einem späteren Artikel aufgeschlüsselt.

Update: Auch SPORT1 begleitet die WEC-Saison 2021 weiterhin Live. Hierzu wurde eine Sublizenz-Vereinbarung mit RTL vereinbart, die ausgewählte Liveübertragungen sowie Highlight-Zusammenfassungen von allen Läufen im Free-TV beinhaltet. Insgesamt umfasst die Abbildung im Saisonverlauf drei Liverennen, die nicht nur im Free-TV auf SPORT1, sondern auch in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de sowie live oder relive auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ gezeigt werden. Nach dem Saisonauftakt in Spa Anfang Mai überträgt SPORT1 auch die beiden kommenden Stationen der FIA WEC in Portimao am 13. Juni und in Monza am 18. Juli . Hinzu kommt ein 60-minütiges Highlight-Magazin im Anschluss an alle Rennen, inklusive der legendären 24 Stunden von Le Mans.