ELMS kommt mit starken 41 Autos zum Red Bull Ring

Die European Le Mans Series absolviert den zweiten Saisonlauf 2021 auf dem Red Bull Ring. Beim Gastspiel in der Steiermark wird ein richtig volles Feld erwartet. In der LMP2-Klasse sind 16 Prototypen eingeschrieben.

Im Prototypen-Sport ist die European Le Mans Series (ELMS) so etwas wie die zweite Bundesliga. Die Serie ist unterhalb der Sportwagen-WM (FIA WEC) angesiedelt. An der Spitze machen aber nicht die Hypercars den Gesamtsieg unter sich aus, sondern die LMP2. Wie in der WM fahren in der ELMS zudem die GTE-Boliden. Außerdem sind die LMP3 mit von der Partie. Am Wochenende des 14. bis 16. Mai absolviert die ELMS den zweiten Saisonlauf 2021.

Dieser wird auf dem Red Bull Ring ausgetragen. Dort war die Serie letztmals 2018 unterwegs. Insgesamt kann wieder super Racing erwartet werden, denn in einer ersten (vorläufigen) Entrylist sind 41 Fahrzeuge zu finden. Wie immer ist die LMP2 richtig stark besetzt. 16 Fahrzeuge wurden eingeschrieben, wobei sieben in der Unterklasse Pro-Am antreten.

Nur mit der Markenvielfalt ist es nicht weit her. Alle LMP2 sind Oreca-Chassis. Zu den 14 Oreca 07 gesellen sich zwei Aurus 01. Das sind zu Marketingzwecken umbenannte Oreca. Bekanntester Pilot ist Robert Kubica, der einen Oreca vom Team WRT fährt. Er startet wieder mit Louis Delétraz und Yifei Ye. Das Trio hat bereits den Saisonauftakt in Barcelona-Catalunya gewonnen.

Auch zwei Lokalmatadore sind in der LMP2 mit dabei: René Binder fährt im Duqueine Team und Ferdinand Habsburg bei Algarve Pro Racing. Mit Porsche-Werkspilot Richard Lietz ist ein dritter Österreicher in der GTE-Klasse am Start.

Die LMP3 besteht ebenfalls aus 16 Fahrzeugen. Diese teilen sich jedoch auf zwei Marken auf. Zwei Duqueine M30-D08 stellen sich der Phalanx von 14 Ligier JS P320. Adess und Ginetta sind in der ELMS derzeit nicht mit dabei.

In der GTE-Klasse fahren neun Autos mit. Sechs Ferrari 488 GTE Evo, zwei Porsche 911 RSR und ein Aston Martin Vantage AMR. Im Porsche von Richard Lietz sitzt neben Felipe Laser auch wieder Hollywood Größe Michael Fassbender. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.