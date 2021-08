24h Le Mans: Alpine in dritter freien Session vorne 19.08.2021 - 17:39 Von Oliver Müller

© LAT Der Alpine A480 auf der Strecke in Le Mans

Erstmals lag an diesem Rennwochenende der Alpine A480 an der Spitze des Feldes bei den 24h Le Mans. Bestzeit für Nicolas Lapierre. Toyota mit Crash zum Ende des Trainings. Porsche in der GTE-Klasse am schnellsten.