24h Le Mans: Toyota ist auf dem Weg zum Doppelsieg 22.08.2021 - 12:37 Von Oliver Müller

© Toyota Der Toyota GR010 Hybrid von Conway/Kobayashi/López zeigt bei den 24h Le Mans 2021 der Konkurrenz das Heck

Auch in der Schlussphase der 24 Stunden von Le Mans liegen die beiden Toyota an der Spitze des Feldes. Alpine setzt sich wieder von Glickenhaus ab. Ferrari weiter in der GTE vorne. Das ist der nächste Zwischenstand.