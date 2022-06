Auch Cadillac verkündet in Le Mans-Woche LMDh-Details

In der nächsten Woche geht es bei den 24 Stunden von Le Mans nicht nur auf der Strecke zur Sache, sondern auch daneben. Denn einige Hersteller wollen weitere Infos zum Prototypen-Programm geben. So auch Cadillac.

In Bezug auf den Sportwagen-Motorsport sind die 24 Stunden von Le Mans der alljährliche Hotspot. Die Szene trifft sich, redet miteinander und durchlebt ein Motorsport-Event der Superlative. Im Vorfeld des Rennens gibt es immer viele Neuigkeiten und Hintergründe zu erfahren. Denn viele Hersteller nutzen die Aufmerksamkeit der LM-Rennwoche zur Verkündung weiterer Details ihrer Rennprogramme. Nachdem BMW am 6. Juni 2022 etwas zu sagen hat, wird Cadillac am 9. Juni 2022 (das ist der Donnerstag der Rennwoche) weitere Informationen zum LMDh-Projekt preisgeben.

Die amerikanische Marke ist aktuell schon in der DPi-Kategorie der amerikanischen IMSA-Serie vertreten. (Die DPi sind die Vorgänger der LMDh und schon seit 2017 im Einsatz.) Klar ist in Bezug auf Cadillac bereits, dass der LMDh auf dem Dallara-Chassis aufbaut. Mit den Italienern arbeitet Cadillac auch schon bei den DPi zusammen. Als Einsatzteams werden Action Express Racing und Chip Ganassi Racing den Cadillac-LMDh betreuen. Neben einem Einsatz in der IMSA soll auch die FIA WEC beschickt werden. Wie dies im Detail aussieht, könnte womöglich am 9. Juni detailliert werden. Auch die Fahrer des Programms stehen noch nicht in Gänze fest. Genauso wurde auch noch nicht das finale Design des Cadillac-LMDh präsentiert. Es gibt also einiges, was nächste Woche vorgestellt werden könnte.

Die LMDh starten 2023 gemeinsam mit den LMH (Le Mans Hypercar) in der Top-Klasse und fahren um die Gesamtsiege. Diese Top-Klasse trägt in der IMSA den Namen GTP und in der WEC den Namen Hypercar.